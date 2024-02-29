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Шпионил по ПВО. Суд вынес приговор соратнику ликвидированного Кивы

Четверг 29 февраля 2024 17:21
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Шпионил по ПВО. Суд вынес приговор соратнику ликвидированного Кивы Фото: Суд вынес приговор соратнику ликвидированного Кивы, шпионившему за ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор соратнику ликвидированного предателя Ильи Кивы. Осужденный шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Как пишет СБУ, преступник входил в ближайшее окружение предателя Кивы, которого в конце 2023 года успешно ликвидировали в России.

Осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной партии ОПЗЖ. После начала полномасштабного вторжения России, вражеский агент остался в городе для проведения подрывной деятельности в пользу врага.

"По данным следствия, злоумышленник пытался выявить и передавал агрессору локации украинской ПВО вблизи областного центра. Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года", - добавляет пресс-служба.

Согласно данным расследования, осужденный является местным жителем Днепра и идеологическим сторонником рашизма, который в 2014 году познакомился с Кивой. После начала полномасштабной войны мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовались анонимные чаты в популярном мессенджере.

Решение суда

Осужденный был признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд назначил изменнику 15 лет тюрьмы.

Ликвидация Кивы

6 декабря российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что бывшего народного депутата Украины Илью Киву нашли мертвым в Одинцовском районе Московской области.

Позже источники РБК-Украина подтвердили, что ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины. Экс-нардеп был убит с помощью стрелкового оружия.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в октябре 2023 года в Киеве ликвидировали банду, которой руководил предатель Кива. Преступники расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.

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