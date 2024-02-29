Россияне хотят захватить Часов Яр, в Ивановском и Богдановке идут бои, - ВСУ
Оккупационные войска хотят захватить город Часов Яр в Донецкой области. В населенных пунктах Ивановское и Богдановка идут бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"На Бахмутском направлении враг наступает, сует в районе населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Враг уже ведет боевые действия в черте города. Туда активно подтягивает резервы, тяжелую технику. Наносит удары дронами", - отметил он.
Евлаш добавил, что украинские силы сдерживают наступление противника.
По его словам, оккупанты хотят развить наступление на Часов Яр и захватить его.
скриншот deepstatemap.live
По словам Евлаша, возле Часового Яра были построены фортификации и несколько кругов обороны. Также были обустроены минные поля как противотанковые, так и противопехотные на угрожающих направлениях.
Ситуация на фронте
Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.
В ВСУ прогнозируют, что весенняя погода повлияет на фронт, в частности подтопит окопы и замедлит технику. Однако в Силах обороны считают, что это время можно использовать для усиления обороны.
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