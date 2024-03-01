Знищення трьох літаків РФ і новий командувач Сил логістики ЗСУ: новини за 29 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ збили ще два Су-34. Вже три з початку доби

Українські військові 29 лютого збили ще два літаки Су-34 окупантів. Загалом росіяни втратили вже три літаки з початку цієї доби.

"Після успішної бойової роботи по ворожому літаку уночі 29 лютого, знищено ще два російські літаки: винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках!" - розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський подякував військовим за бойову роботу. Знищені винищувачі завдавали ударів керованими авіаційними бомбами за позиціями піхоти ЗСУ на сході.

"Ураження одного Су-34 сталася близько 1:00. Ще двох, на Маріупольському та Авдіївському напрямках - о 9:00", - зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики Збройних сил України. Ним став бригадний генерал Володимир Карпенко.

"Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України", - сказано в указі №138/2024.

Попереднім указом №137/2024 з цієї посади звільнено Гуляка Олега. Варто зауважити, що після призначення Олександра Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ Гуляк ще певний час лишався у новій команді військового керівництва.

У Палаті представників готуються до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона

Республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні.

Видання зазначає, що це рідкісний розрив із керівництвом Республіканської партії в Палаті представників, яке чинило опір проведенню голосування щодо допомоги Україні через сильну опозицію з боку правих.

"Ми повинні щось зробити. Це екзистенційно, це чутливо до часу. Чи то наш продукт, чи чийсь інший, нам просто потрібно доставити їм гроші", - сказав Фіцпатрік.

Фітцпатрік повідомив журналістам, що готує так звану петицію про звільнення, яка може призвести до голосування в Палаті представників, якщо вона збере 218 підписів. Така петиція потребуватиме підтримки з боку невеликої кількості республіканців, якщо припустити, що вона отримає підписи більшості демократів у Палаті представників.

Цей маневр також потребує певного часу, а саме 30 днів, протягом яких Палата засідає, перш ніж її можна буде поставити на голосування.

В Азовському морі горів російський катер, у ворога є втрати, - ГУР

В акваторії Азовського моря вчора, 29 лютого, була пожежа на одному з російських катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Відомо про втрати у лавах окупантів.

За інформацією розвідки, пожежа охопила ходову рубку судна, після чого екіпаж терміново запросив евакуаційну групу. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів.

"Ворог зазнав втрат у кількості п'ятьох окупантів", - наголосили в ГУР.

Там додали, що причини пожежі та характер втрат ворога все ще уточнюється.

В Україні оновили додаток "Повітряна тривога": Ігнат назвав відмінність

В Україні оновили додаток "Повітряна тривога". Ця версія дозволяє отримати додаткову інформацію про загрозу.

"Я не можу не сповістити людей про те, що з'явилася оновлена версія додатка "Повітряна тривога". Власне фахівцям Повітряних сил спільно з розробниками додатка вдалося розробити безпечний алгоритм, який дозволить отримати інформацію щодо регіону де ви знаходитеся", - розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, якщо "забити" в додаток свій регіон, там з'явиться додаткова інформація щодо "підвищеної тривоги".

"Це коли вже входить в повітряний простір об'єкт певний і там буде звучати додаткова інформація", - констатував він.

Зараз потрібно додаток оновити до новішої версії, і можна вже отримувати ці сповіщення, а далі вже налаштувати додаток, як зручно. Але, як підкреслив спікер, "не варто на додаток розраховувати як на панацею".

"Треба теж дивитися на інші джерела інформації як-от наш Telegram-канал чи WhatsApp, де ми ведемо, треба теж дивитися на ці сповіщення", - попередив він.

Юсов про удар по росіянах в Оленівці: планова робота й прекрасно відпрацьована операція

Удар наших військових по скупченню росіян в Оленівці Донецької області був прекрасно відпрацьованою операцією.

Як відзначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, це був не перший подібний удар. Зокрема він проанонсував аналогічні операції в майбутньому.

"Це планова робота українських сил безпеки й оборони й ефективне використання наявних засобів. Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація - і завдано значного удару ворогу", - пояснив Юсов.

Відповідаючи на питання, звідки розвідка отримує дані щодо скупчення росіян, або ж запланованих шикуваннях, Юсова відповів, що це комбінована історія. За його словами, інформація отримується з декількох джерел, аби мати змогу перевірити, чи відповідає вона дійсності.

"Окопні" РЕБи, авто і не тільки. У Міноборони розповіли про нові розробки для ЗСУ

На озброєнні українських військ з'явилося ще близько 60 нових зразків техніки та інших матеріалів. Йдеться про зброю українського й іноземного виробництва.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зазначив, що у лютому 2024 року було кодифіковано та допущено до експлуатації 60 зразків озброєння, а минулого року - лише 33.

За його словами, зростає кількість зброї саме українського виробництва. Серед нових зразків техніки є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Також на експлуатації допустили шість зразків автомобільної і спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

Також серед "новинок" технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для безпілотників.

Сирський на Донбасі: головна задача - утримати позиції і відновити втрачене положення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на Донбасі, назвав головні завдання, які зараз стоять перед силами оборони України.

"Головна моя задача - ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли", - сказав він.

Звісно, як зазначив генерал, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти резерви.

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами", - додав Сирський.

У Китаї пояснили, навіщо відправляють посланця до України, ЄС та Росії

Китай відправляє спецпредставника Лі Хуея до України, країн ЄС та Росії для нібито підготовки до мирних переговорів.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що довга війна Росії проти України "не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти".

Речниця МЗС додала, що Китай готовий співпрацювати для припинення "конфлікту" та його політичного врегулювання. При цьому Мао Нін назвала війну "українською кризою".

"Основною метою цього раунду човникової дипломатії є досягнення консенсусу для припинення конфлікту та підготовки шляху до мирних переговорів, і Китай готовий продовжувати грати свою роль і вносити більше мудрості у політичне врегулювання", - сказала речниця МЗС.