"Окопные" РЭБы, авто и не только. В Минобороны рассказали о новых разработках для ВСУ

На вооружении украинских войск появилось еще около 60 новых образцов техники и других материалов. Речь идет об оружии украинского и иностранного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что в феврале 2024 было кодифицировано и допущено к эксплуатации 60 образцов вооружения, а в прошлом году - только 33.

По его словам, растет количество оружия украинского производства. Среди новых образцов техники есть несколько средств РЭБ, в частности, так называемые "окопные" радиоэлектронные средства, позволяющие эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам.

Также к эксплуатации допущены шесть образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства.

Также среди "новинок" есть технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для беспилотников.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. Он также отмечал, что скоро появятся технологии, позволяющие военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.