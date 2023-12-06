Уничтожение российского Су-24М и атака дронов СБУ на Крым: новости за 5 декабря

Вчера, 5 декабря 2023 года, ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного. А украинские спецслужбы ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории Крыма.
РБК-Украина собрало главные новости за 5 декабря.
Силы обороны Украины вчера, 5 декабря, уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный.
"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек", - говорится в сообщении.
Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.
"Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "российским военным кораблем", - добавил Олещук.
В комментарии РБК-Украина представитель ВМС Плетенчук сообщил, что уничтоженный самолет ставил мины, чтобы навредить зерновому коридору.
Сотрудники украинских спецслужб вчера утром ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории временно оккупированного Крыма.
По информации источников дроны Службы безопасности Украины поразили: радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.
"Эта утренняя "бавовна" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ", - уточняют источники.
Также Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны вчера, 5 декабря, атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии. Под удар Сил обороны Украины попал "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сказал, что украинский удар по нефтебазе россиян во временно оккупированной Феодосии является продолжением процесса демилитаризации Крыма.
В Верховной раде планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить военный билет.
"Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку или не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете", - заявил нардеп Федор Вениславский.
Отметим, в территориальных центрах комплектования и сейчас советуют украинцам носить с собой военный билет.
В то же время, как отмечают юристы, это не закреплено на уровне закона.
В Украине готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток через электронную почту и заказным письмом.
"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом", - отметил Вениславский, комментируя новый законопроект о мобилизации, который готовят в парламенте.
Он уточнил, что сообщение о передаче заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.
При этом, по словам Вениславского, в случае с электронной почтой, в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.
"Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что они якобы не получают повестку и не нарушают закон", - пояснил он.
При этом авторы законопроекта хотят разрешить вручение повесток не только представителями территориальных центров комплектования, но и органами местного самоуправления и органами исполнительной власти. Это планируют сделать, чтобы уточнить полномочия всех органов власти в вопросе мобилизации, рассказал нардеп.
Вышеупомянутые органы, по его словам, очень часто избегают своих обязанностей по мобилизации.
"Эти нормы есть в законопроекте, который мы еще нарабатываем. Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже до конца этой недели", - резюмировал Вениславский.
Всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии РФ звание Героя и ставших кавалерами ордена "Золотая Звезда", будет предоставлено от государства собственное жилье.
Президент отметил, что в стране начинают реализовывать важную инициативу по принципу: Украина защищает тех, кто защищает Украину".
"По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, такими наградами были отмечены уже 360 украинцев с начала российского полномасштабного вторжения.
"Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну", - заявил президент.
В последние недели российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города Донецкой области. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории.
Как отмечается в сводке, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.
Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составляло 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры с дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.
"Возобновление действий России в Марьинке является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. Вполне вероятно, что это все еще одна из основных военных целей Кремля", - отмечают в Минобороны Британии.
Представители Минобороны и Европейского союза обсудили долгосрочные гарантии безопасности Украины во вторник, 5 декабря.
Как сообщается, представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев, чтобы начать от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации относительно пакета гарантий безопасности для Украины.
Направления долгосрочной помощи ЕС представил заместитель Генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирем.
Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств по безопасности со стороны Евросоюза для Украины:
Фриз также подчеркнула, что ЕС "пытается обеспечивать предоставление помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".
В Украине расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу нардепом Украины от запрещенной ОПЗЖ, членом комитета Верховной рады Украины по бюджету. Речь идет о нардепе Виталие Борте.
Так, источники РБК-Украина подтвердили, что в деле фигурирует нардеп от запрещенной ОПЗЖ Виталий Борт. В конце октября соответствующее уголовное производство инициировал Генеральный прокурор. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 УК Украины на основании материалов, собранных ГБР.
Так, следствие установило, что народный депутат в соответствии с распоряжениями председателя Верховной рады дважды ездил в Венгрию - с 12 по 14 апреля и с 3 по 5 июля 2023 года.
"В то же время после истечения сроков командировки, он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей", - говорится в сообщении ГБР.
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