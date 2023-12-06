Уничтожение российского Су-24М и атака дронов СБУ на Крым: новости за 5 декабря

Война России против Украины: последние новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного

Силы обороны Украины вчера, 5 декабря, уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный.

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек", - говорится в сообщении.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

"Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "российским военным кораблем", - добавил Олещук.

В комментарии РБК-Украина представитель ВМС Плетенчук сообщил, что уничтоженный самолет ставил мины, чтобы навредить зерновому коридору.

Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники

Сотрудники украинских спецслужб вчера утром ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории временно оккупированного Крыма.

По информации источников дроны Службы безопасности Украины поразили: радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

"Эта утренняя "бавовна" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ", - уточняют источники.

Также Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны вчера, 5 декабря, атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии. Под удар Сил обороны Украины попал "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сказал, что украинский удар по нефтебазе россиян во временно оккупированной Феодосии является продолжением процесса демилитаризации Крыма.

В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет, - нардеп

В Верховной раде планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить военный билет.

"Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку или не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете", - заявил нардеп Федор Вениславский.

Отметим, в территориальных центрах комплектования и сейчас советуют украинцам носить с собой военный билет.

В то же время, как отмечают юристы, это не закреплено на уровне закона.

Повестки в Украине хотят вручать по электронной почте и заказным письмом, - нардеп

В Украине готовят законопроект, предусматривающий вручение повесток через электронную почту и заказным письмом.

"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом", - отметил Вениславский, комментируя новый законопроект о мобилизации, который готовят в парламенте.

Он уточнил, что сообщение о передаче заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки представители почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.

При этом, по словам Вениславского, в случае с электронной почтой, в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.

"Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что они якобы не получают повестку и не нарушают закон", - пояснил он.

При этом авторы законопроекта хотят разрешить вручение повесток не только представителями территориальных центров комплектования, но и органами местного самоуправления и органами исполнительной власти. Это планируют сделать, чтобы уточнить полномочия всех органов власти в вопросе мобилизации, рассказал нардеп.

Вышеупомянутые органы, по его словам, очень часто избегают своих обязанностей по мобилизации.

"Эти нормы есть в законопроекте, который мы еще нарабатываем. Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже до конца этой недели", - резюмировал Вениславский.

Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, - Зеленский

Всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии РФ звание Героя и ставших кавалерами ордена "Золотая Звезда", будет предоставлено от государства собственное жилье.

Президент отметил, что в стране начинают реализовывать важную инициативу по принципу: Украина защищает тех, кто защищает Украину".

"По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такими наградами были отмечены уже 360 украинцев с начала российского полномасштабного вторжения.

"Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну", - заявил президент.

Российские войска захватили большую часть руин Марьинки, - британская разведка

В последние недели российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города Донецкой области. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории.

Как отмечается в сводке, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.

Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составляло 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры с дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.

"Возобновление действий России в Марьинке является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. Вполне вероятно, что это все еще одна из основных военных целей Кремля", - отмечают в Минобороны Британии.

Девять приоритетов: в ЕС рассказали детали гарантий безопасности для Украины

Представители Минобороны и Европейского союза обсудили долгосрочные гарантии безопасности Украины во вторник, 5 декабря.

Как сообщается, представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев, чтобы начать от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации относительно пакета гарантий безопасности для Украины.

Направления долгосрочной помощи ЕС представил заместитель Генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирем.

Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств по безопасности со стороны Евросоюза для Украины:

помощь военной техникой и оборудованием;

обучение украинских военных;

сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

противостояние кибер- и гибридным угрозам;

помощь в разминировании;

реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

усиление способности контролировать запасы оружия;

поддержку усилий по ядерной безопасности;

обмен разведданными, в частности спутниковыми снимками.

Фриз также подчеркнула, что ЕС "пытается обеспечивать предоставление помощи Украине настолько быстро, насколько это нужно".

На нардепа от ОПЗЖ Борта завели дело из-за задержек за границей

В Украине расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу нардепом Украины от запрещенной ОПЗЖ, членом комитета Верховной рады Украины по бюджету. Речь идет о нардепе Виталие Борте.

Так, источники РБК-Украина подтвердили, что в деле фигурирует нардеп от запрещенной ОПЗЖ Виталий Борт. В конце октября соответствующее уголовное производство инициировал Генеральный прокурор. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 УК Украины на основании материалов, собранных ГБР.

Так, следствие установило, что народный депутат в соответствии с распоряжениями председателя Верховной рады дважды ездил в Венгрию - с 12 по 14 апреля и с 3 по 5 июля 2023 года.

"В то же время после истечения сроков командировки, он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей", - говорится в сообщении ГБР.