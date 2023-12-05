ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, - Зеленский

Вторник 05 декабря 2023 18:48
UA EN RU
Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии РФ звание Героя и ставшим кавалерами ордена "Золотая Звезда", будет предоставлено от государства собственное жилье.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства 5 декабря.

Президент отметил, что в стране начинают реализовывать важную инициативу по принципу: Украина защищает тех, кто защищает Украину".

"По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такими наградами были отмечены уже 360 украинцев с начала российского полномасштабного вторжения.

"Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех, кто отдал свою жизнь за страну", - заявил президент.

Также глава государства поблагодарил всех украинских защитников-Героев за мужественный отпор интервентам.

"Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине - Украине, которая победила. Которая победит", - говорится в обращении Зеленского.

Глава государства сегодня также вручил 12 сертификатов на получение квартир военнослужащим Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, и еще 9 таких сертификатов - семьям погибших Героев, сообщили в Офисе президента.

Ранее сообщалось, что украинские военные могут получить финансовую компенсацию по найму жилья. Однако сумма этих возмещений зависит от региона, где проходит военная служба.

Напомним, еще прошлой весной Кабмин одобрил стратегию до 2032 года, запустив стратегический проект перехода от военной службы к гражданской жизни.

Добавим, что в октябре премьер-министр Денис Шмигаль заявил о запуске правительством новых экспериментальных проектов, касающихся военнослужащих ВСУ и ветеранов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский квартири Жилье Герой Украины Война России против Украины
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом