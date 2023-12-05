На нардепа от ОПЗЖ Борта завели дело из-за задержек за границей

В Украине расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу нардепом Украины от запрещенной ОПЗЖ, членом комитета Верховной рады Украины по бюджету. Речь идет про нардепа Виталия Борта.

Так, источники РБК-Украина подтвердили, что в деле фигурирует нардеп от запрещенной ОПЗЖ Виталий Борт. В конце октября соответствующее уголовное производство инициировал Генеральный прокурор. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 УК Украины из материалов, собранных ГБР.

Так, следствие установило, что народный депутат в соответствии с распоряжениями главы Верховной рады дважды ездил в Венгрию - с 12 по 14 апреля и с 3 по 5 июля 2023 года.

"В то же время после истечения сроков командировки он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей", - говорится в сообщении ГБР.

В частности, депутат по частным делам посещал Венгрию, Турцию, США, Австрию, Германию, Италию, Францию.

Что предшествовало?

Недавно журналисты проекта "Схемы" провели расследование и узнали, что Борт в апреле и в июле 2023 года выезжал за границу в трехдневные служебные командировки по согласованию председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, но оба раза не возвращался вовремя, а оставался за пределами Украины.

При этом, как отмечают журналисты, в то время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для чиновников во время военного положения без надлежащих на то оснований.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ, как говорится в расследовании, Виталий Борт восемь раз выезжал за границу, где суммарно провел 207 дней.

Из отчетов Борта, который журналисты получили по запросу из аппарата ВР, во время двух командировок в апреле и июле 2023 года он встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента - соратником премьер-министра Виктора Орбана.