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На нардепа от ОПЗЖ Борта завели дело из-за задержек за границей

Украина, Вторник 05 декабря 2023 14:27
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На нардепа от ОПЗЖ Борта завели дело из-за задержек за границей Фото: на нардепа от ОПЗЖ Виталия Борта завели дело из-за задержек за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Юлия Акимова

В Украине расследуют возможный служебный подлог документов для выезда за границу нардепом Украины от запрещенной ОПЗЖ, членом комитета Верховной рады Украины по бюджету. Речь идет про нардепа Виталия Борта.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: эксклюзивный комментарий, пресс-релиз ГБР, расследование проекта "Схемы".

Так, источники РБК-Украина подтвердили, что в деле фигурирует нардеп от запрещенной ОПЗЖ Виталий Борт. В конце октября соответствующее уголовное производство инициировал Генеральный прокурор. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 366 УК Украины из материалов, собранных ГБР.

Так, следствие установило, что народный депутат в соответствии с распоряжениями главы Верховной рады дважды ездил в Венгрию - с 12 по 14 апреля и с 3 по 5 июля 2023 года.

"В то же время после истечения сроков командировки он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей", - говорится в сообщении ГБР.

В частности, депутат по частным делам посещал Венгрию, Турцию, США, Австрию, Германию, Италию, Францию.

Что предшествовало?

Недавно журналисты проекта "Схемы" провели расследование и узнали, что Борт в апреле и в июле 2023 года выезжал за границу в трехдневные служебные командировки по согласованию председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, но оба раза не возвращался вовремя, а оставался за пределами Украины.

При этом, как отмечают журналисты, в то время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для чиновников во время военного положения без надлежащих на то оснований.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ, как говорится в расследовании, Виталий Борт восемь раз выезжал за границу, где суммарно провел 207 дней.

Из отчетов Борта, который журналисты получили по запросу из аппарата ВР, во время двух командировок в апреле и июле 2023 года он встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента - соратником премьер-министра Виктора Орбана.

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