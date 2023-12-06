Знищення російського Су-24М і атака дронів СБУ на Крим: новини за 5 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М біля Зміїного

Сили оборони України вчора, 5 грудня, знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний.

"Давно не було в нашому активі збитих російських "сушок", - йдеться в повідомленні.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем", - додав Олещук.

В коментарі РБК-Україна речник ВМС Плетенчук повідомив, що знищений літак ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.

Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела

Співробітники українських спецслужб вчора, 5 грудня, вранці вдарили безпілотниками по низці військових об'єктів росіян на території тимчасово окупованого Криму.

За інформацією джерел, дрони Служби безпеки України вразили: радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.

"Ця ранкова "бавовна" на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ", - уточнюють джерела.

Також Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони вчора, 5 грудня, атакували нафтобазу в окупованій Феодосії. Зазначається, що під удар Сил оборони України потрапив "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов сказав, що український удар по нафтобазі росіян у тимчасово окупованій Феодосії є продовженням процесу демілітаризації Криму.

У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп

У Верховній раді планують на законодавчому рівні зобов'язати українців носити військовий квиток.

"Щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку", - заявив нардеп Федір Веніславський.

Зазначимо, у територіальних центрах комплектування і зараз радять українцям носити з собою військовий квиток.

Водночас, як зазначають юристи, це не закріплено на рівні закону.

Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп

В Україні готують законопроект, який передбачає вручення повісток через електронну пошту та рекомендованим листом.

"У законопроекті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом", - зазначив Веніславський, коментуючи новий законопроект про мобілізацію, який готують у парламенті.

Він уточнив, що повідомлення про передачу рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а вже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки представники поштових служб. Це так звана публічна повістка.

При цьому, за словами Веніславського, у випадку з електронною поштою, в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані.

"Ці норми мають спростити отримання повістки та не дозволяти людям зловживати тим, що вони нібито не отримують повістку і не порушують закон", - пояснив він.

При цьому автори законопроекту хочуть дозволити вручення повісток не лише представниками територіальних центрів комплектування, а й органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Це планують зробити, щоб уточнити повноваження всіх органів влади у питанні мобілізації, розповів нардеп.

Вищезгадані органи, за його словами, дуже часто уникають своїх обов'язків щодо мобілізації.

"Ці норми є у законопроекті, який ми ще напрацьовуємо. Він ще не зареєстрований. Дискусії ще продовжуються. Проте є всі шанси зареєструвати цей документ у фінальному вигляді вже до кінця цього тижня", - резюмував Веніславський.

Всі, кому з початку війни присвоїли звання Героя, отримають власне житло, - Зеленський

Усім захисникам України, які отримали з початку військової агресії РФ звання Героя і стали кавалерами ордена "Золота Зірка", буде надано від держави власне житло.

Президент зазначив, що у країні починають реалізовувати важливу ініціативу за принципом: Україна захищає тих, хто захищає Україну".

"За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку", - наголосив Зеленський.

За його словами, такими нагородами було відзначено вже 360 українців із початку російського повномасштабного вторгнення.

"Держава подбає про кожного з них - і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну", - заявив президент.

Російські війська захопили більшу частину руїн Мар'їнки, - британська розвідка

В останні тижні російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, міста Донецької області. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території.

Як зазначається у зведенні, українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста.

Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9000 осіб. За даними британської розвідки, зараз вона повністю зруйнована: кадри з дронів показують, що переважна більшість будівель перетворена на руїни.

"Відновлення дій Росії в Мар'їнці є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля", - зазначають Міноборони Британії.

Дев'ять пріоритетів: у ЄС розповіли деталі гарантій безпеки для України

Представники Міноборони та Європейського союзу обговорили довгострокові гарантії безпеки для України у вівторок, 5 грудня.

Як повідомляється, представники Європейської служби зовнішніх справ прибули до Києва, щоб розпочати від імені Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля консультації стосовно пакета гарантій безпеки для України.

Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз під час переговорів з українською делегацією на чолі із заступником міністра оборони України Юрієм Джигирем.

Пакет для України включає дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:

допомогу військовою технікою та обладнанням;

навчання українських військових;

співпрацю з українською оборонною промисловістю;

протистояння кібер- та гібридним загрозам;

допомогу в розмінуванні;

реалізацію реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;

посилення здатності контролювати запаси зброї;

підтримку зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Фріз також наголосив, що ЄС "намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно".

На нардепа від ОПЗЖ Борта завели справу через затримки за кордоном

В Україні розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом України від забороненої ОПЗЖ, членом комітету Верховної ради України з питань бюджету. Мова йде про нардепа Віталія Борта.

Так, джерела РБК-Україна підтвердили, що у справі фігурує нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт. Наприкінці жовтня відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

Так, слідство встановило, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної ради двічі їздив до Угорщини - з 12 по 14 квітня та з 3 по 5 липня 2023 року.

"Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном", - йдеться в повідомленні ДБР.