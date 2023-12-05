Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Сотрудники украинских спецслужб сегодня, 5 декабря, утром ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По информации источников, дроны Службы безопасности Украины поразили: радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле н.п Стрелковое.
Фото: Багерово на карте (нажмите, чтобы увеличить)
"Эта утренняя "бавовна" на военных объектах в Крыму является результатом спецоперации СБУ", - уточняют источники.
Они добавили, что так СБУ поздравила оккупантов с международным днем волонтера и в очередной раз напомнила, что украинская земля будет в буквальном смысле гореть у захватчиков под ногами.
Взрывы в Крыму
Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно гремят взрывы. Они часто являются следствием точных ударов украинских военных по российским оккупантам.
К примеру, сегодня, 5 декабря, утром россияне пожаловались на атаку дронов на нефтебазу в Крыму. Украина пока никак не комментировала эту информацию.
Также 24 ноября враги заявили о массированной атаке дронов на Крым.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.