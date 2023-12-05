ВСУ уничтожили склад боеприпасов и миномет россиян в Бахмутском районе (видео)

Силы обороны Украины обнаружили позиции вражеского склада с боеприпасами и миномета в Бахмутском районе. Процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Аэроразведчики показали, как уничтожают вражеские боеприпасы и минометы от Бахмута и Соледара", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как бойцы сначала уничтожают вражеский склад с боеприпасами. Эффектный взрыв удалось зафиксировать на видео.

Также показано, как ВСУ уничтожили российский миномет 120-мм. В Сухопутных войсках отметили, что это результат работы 30 отдельной механизированной бригады.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.

Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единицу техники.

Сегодня сообщалось, что Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станцию РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом с HIMARS.