ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили склад боеприпасов и миномет россиян в Бахмутском районе (видео)

Бахмутский район, Вторник 05 декабря 2023 21:55
UA EN RU
ВСУ уничтожили склад боеприпасов и миномет россиян в Бахмутском районе (видео) Архивное фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов и миномет россиян в Бахмутском районе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции вражеского склада с боеприпасами и миномета в Бахмутском районе. Процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Аэроразведчики показали, как уничтожают вражеские боеприпасы и минометы от Бахмута и Соледара", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как бойцы сначала уничтожают вражеский склад с боеприпасами. Эффектный взрыв удалось зафиксировать на видео.

Также показано, как ВСУ уничтожили российский миномет 120-мм. В Сухопутных войсках отметили, что это результат работы 30 отдельной механизированной бригады.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.

Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единицу техники.

Сегодня сообщалось, что Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станцию РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом с HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Донецкая область Бахмут Война в Украине
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом