СБУ и ГУР атаковали российскую нефтебазу в Феодосии, - источники

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны сегодня, 5 декабря, атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова.

Отмечается, что под удар Сил обороны Украины попал "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

Это важный инфраструктурный объект, который обеспечивает топливом российские войска. По нему отработали украинские беспилотники.

Фото: Феодосия (deepstatemap.live)

Источники сообщают, что дроны попали по цели, последствия для россиян довольно существенные. На территории терминала расположено около 30 резервуаров топлива.

В ГУР прокомментировали удар по Феодосии

Юсов в эфире телемарафона сообщил, что сейчас можно говорить о продолжении плановой работы Сил безопасности и обороны по демилитаризации Крыма от российских захватчиков.

"Более подробная информация будет несколько позже", - добавил представитель ГУР.

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно раздаются взрывы. Они часто являются следствием точных ударов украинских военных по российским оккупантам.

Также источники РБК-Украина сообщили, что сотрудники украинских спецслужб сегодня, 5 декабря, утром ударили беспилотниками по ряду военных объектов россиян на территории временно оккупированного Крыма.

Дроны Службы безопасности Украины поразили: радиолокационную систему "Небо-М" в районе поселка Багерово, стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.