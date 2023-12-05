В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет, - нардеп

В Верховной раде планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить с собой военный билет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг нардепа, члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

"Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку, или не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете", - заявил нардеп.

Отметим, в территориальных центрах комплектования и сейчас советуют украинцам носить с собой военный билет.

В то же время, как отмечают юристы, это не закреплено на уровне закона.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявлена мобилизация.

Сейчас в Раде хотят принять законопроект, который изменил бы ее порядок. В частности, как отмечал нардеп Егор Чернев, соответствующий документ хотят внести на рассмотрение парламента уже в ближайшее время.

Для этого законопроект согласовывают с военными.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ создать новый комплексный план по мобилизации в Украине.