ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет, - нардеп

Киев, Вторник 05 декабря 2023 17:36
UA EN RU
В Раде хотят обязать украинцев носить с собой военный билет, - нардеп Фото: Федор Вениславский, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде планируют на законодательном уровне обязать украинцев носить с собой военный билет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг нардепа, члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

"Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку, или не может получить повестку, мы предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете", - заявил нардеп.

Отметим, в территориальных центрах комплектования и сейчас советуют украинцам носить с собой военный билет.

В то же время, как отмечают юристы, это не закреплено на уровне закона.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявлена мобилизация.

Сейчас в Раде хотят принять законопроект, который изменил бы ее порядок. В частности, как отмечал нардеп Егор Чернев, соответствующий документ хотят внести на рассмотрение парламента уже в ближайшее время.

Для этого законопроект согласовывают с военными.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ создать новый комплексный план по мобилизации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Война России против Украины Мобилизация в Украине военный билет
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом