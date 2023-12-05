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Девять приоритетов: в ЕС рассказали детали гарантий безопасности для Украины

Вторник 05 декабря 2023 12:58
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Девять приоритетов: в ЕС рассказали детали гарантий безопасности для Украины Фото: в ЕС рассказали детали гарантий безопасности для Украины (mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Представители Минобороны и Европейского союза обсудили долгосрочные гарантии безопасности Украины во вторник, 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, представители Европейской службы внешних дел прибыли в Киев, чтобы начать от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля консультации по пакету гарантий безопасности для Украины.

Направления долгосрочной помощи ЕС представил заместитель Генерального секретаря по общей политике безопасности и обороны Европейской службы внешних дел Чарльз Фриз во время переговоров с украинской делегацией во главе с заместителем министра обороны Украины Юрием Джигирем.

Пакет для Украины включает девять приоритетов будущих обязательств безопасности со стороны Евросоюза для Украины:

  • помощь военной техникой и оборудованием;
  • обучение украинских военных;
  • сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
  • противостояние кибер- и гибридным угрозам;
  • помощь в разминировании;
  • реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
  • усиление способности контролировать запасы оружия;
  • поддержание усилий по ядерной безопасности;
  • обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.

Фриз также подчеркнул, что ЕС "пытается обеспечивать оказание помощи Украине настолько быстро, насколько это необходимо".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина неоднократно заявляла о необходимости того, чтобы страны Запада предоставили ей гарантию безопасности. Это нужно для того, чтобы не допустить повторного нападения России на членство Украины в НАТО.

В июле на саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали общую декларацию о поддержке Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики. К документу уже присоединились десятки стран.

При этом Украина начала двусторонние переговоры по гарантиям безопасности с рядом стран. В частности, это США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония и Швеция.

Следует отметить, что еще на прошлой неделе глава дипломатии ЕС анонсировал представление предложений по гарантиям безопасности для Украины в Киеве.

Добавим, 4 декабря Украина и Европейский союз провели первый раунд консультаций по коллективным гарантиям безопасности. В нем приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и заместитель председателя дипломатии ЕС Шарль Фриз.

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