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ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного

Змеиный, Вторник 05 декабря 2023 19:03
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ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М возле Змеиного Архивное фото: ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины сегодня, 5 декабря, уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек", - говорится в сообщении.

Олещук сообщил об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

"Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "российским военным кораблем", - добавил Олещук.

Освобождение Змеиного

30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

Периодически россияне наносили удары по острову. В июле они сбрасывали на него фугасную бомбу.

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