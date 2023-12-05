Бельгия подтвердила намерения передать Украине истребители F-16 в 2025 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров провел встречу со своей бельгийской коллегой Людивин Дедондер. Министры обсудили передачу Украине истребителей F-16, подготовку пилотов и поставку необходимого оборудования для самолетов.

"Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Умеров.

По его словам, сейчас необходимо начать процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.

К тому же, Бельгия подтвердила намерения передать Украине истребители в 2025 году.

Также на встрече министры обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года.

Как отметили в Минобороны Украины, общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для ВСУ составляет более 320 миллионов евро.

F-16 для Украины

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16, которую как раз возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

При этом корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США. По ее словам, в среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

А 7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В Воздушных силах надеются, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны.