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Российские войска захватили большую часть руин Марьинки, - британская разведка

Украина, Вторник 05 декабря 2023 11:23
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Российские войска захватили большую часть руин Марьинки, - британская разведка
Автор: Александр Белоус

В последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки, города в Донецкой области. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.

Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составляло 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры с дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.

"Возобновление действий России в Марьинке является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. Весьма вероятно, что это все еще одна из основных военных целей Кремля", - отмечают Минобороны Британии.

Напомним, президент Владимир Зеленский 30 ноября провел совещание в Запорожье и обсудил вопросы укрепления на всех основных направлениях, где нужно ускориться со строительством фортификационных сооружений.

"Конечно, это прежде всего Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области - максимум внимания", - сказал он.

Отметим, в начале октября российская армия начала наступление на другой город возле Донецка - Авдеевку. Несмотря на огромные потери, атаки на город продолжаются.

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