ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ССО уничтожили склад боеприпасов россиян и установку "Град" в оккупированном Донецке (видео)

Донецк, Вторник 05 декабря 2023 17:08
UA EN RU
ССО уничтожили склад боеприпасов россиян и установку "Град" в оккупированном Донецке (видео) Архивное фото: ССО уничтожили склад боеприпасов россиян и установку "Град" в Донецке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили место дислокации склада боеприпасов россиян в оккупированном Донецке. С помощью ударного дрона его удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский склад боеприпасов и установили местонахождение БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж спецназовцев с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса нанес по целям огневое поражение.

"В результате удара склад боекомплекта и "Град" уничтожены полностью", - добавили в ССО.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.

Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единицу техники.

Сегодня сообщалось, что Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станцию РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом с HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецк Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС