ССО уничтожили склад боеприпасов россиян и установку "Град" в оккупированном Донецке (видео)

Силы обороны Украины обнаружили место дислокации склада боеприпасов россиян в оккупированном Донецке. С помощью ударного дрона его удалось уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский склад боеприпасов и установили местонахождение БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж спецназовцев с помощью ударного беспилотного авиационного комплекса нанес по целям огневое поражение.

"В результате удара склад боекомплекта и "Град" уничтожены полностью", - добавили в ССО.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.

Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единицу техники.

Сегодня сообщалось, что Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станцию РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом с HIMARS.