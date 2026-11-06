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Зимнее настроение не только в горах: где в Украине уже заметили первый снег (фото, видео)

18:42 06.11.2026 Пт
5 мин
aimg Ирина Костенко
Зимнее настроение не только в горах: где в Украине уже заметили первый снег (фото, видео) Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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О похолодании, ночных морозах и даже снеге синоптики предупредили украинцев заранее. Пользователи в сети уже начинают делиться первыми кадрами снежинок, хотя местами они больше похожи на дождь или град.

Подробнее о том, где именно люди заметили первые "зимние" осадки, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Черкасская область

Жители Черкасс сообщили, что 6 ноября в городе вместо прогнозируемого первого снега пошел град.

Позже в Telegram-канале "News Cherkassy" рассказали также, что в городе заметили "ледяной дождь".

Фото такого "дождя" вблизи опубликовали также в Telegram-канале "Твої Черкаси".

Зимнее настроение не только в горах: где в Украине уже заметили первый снег (фото, видео)Ледяной дождь в Черкассах (фото: t.me/tvoi_cherkasy)

"Первый снег или град? В Черкассах пошел дождь со снегом", - рассказали "Типові Черкаси" в Facebook и опубликовали соответствующее видео.

Сумская область

Необычные осадки 6 ноября заметили в городе Шостка Сумской области.

По данным "НА МЕЖІ", там "прошел град".

"Ноябрь удивляет погодой в нашем городе", - отметили авторы публикации в Facebook и добавили соответствующие кадры.

Зимнее настроение не только в горах: где в Украине уже заметили первый снег (фото, видео)

Зимнее настроение не только в горах: где в Украине уже заметили первый снег (фото, видео)Град, падавший в Шостке (фото: facebook.com/mezha.shostka)

Львовская область

Первый снег заметили 6 ноября жители Стрыйского района Львовской области.

"Такая красота сейчас в селе Тухля возле Славско", - рассказали авторы Telegram-канала "Труха Львів".

Пролетали "белые мухи" и в других локациях в Карпатах.

Ивано-Франковская область

Не обошел стороной первый снег также Татаров и Буковель.

Кадрамы "зимних" осадков в ноябре поделились в Telegram-канале "Івано-Франківськ 24/7".

Хмельницкая область

Первый снег заметили жители Каменец-Подольского в Хмельницкой области.

"В Каменце-Подольском пошел первый снег. Горожане наблюдают мокрый снег с дождем. Зима понемногу напоминает о себе", - рассказали в "КОД Кам'янця-Подільського" в Facebook.

Первый снег на высокогорье Карпат

О вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада мы рассказывали еще в сентябре - тогда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С .

Уже 24 сентября погода на высокогорье Карпат напоминала по-настоящему зимнюю. Температура снизилась еще больше, а землю укрыл небольшой слой снега.

В середине октября в Карпатах снова заснежило. Тогда температура воздуха на горе Поп Иван составила -5°С.

27 октября снег встретил также и горнолыжный курорт Драгобрат, расположенный в Раховском районе Закарпатской области.

В ночь на 5 ноября температура воздуха на высокогорье Карпат упала еще более ощутимо - утром специалисты зафиксировали -9°С. Хотя снега там (на тот момент) уже почти не осталось.

Напомним, ранее мы рассказывали, что прогнозируют синоптики до конца следующей недели и какой может быть погода в ноябре в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, как меняет микроклимат украинских городов загрязнение воздуха и как погода влияет на качество воздуха.

Читайте также, какой может быть зима в Украине (по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух).

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