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В Карпатах уже зафиксировано -2: гора Поп Иван в первых заморозках (фото)

10:42 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
В Карпатах уже зафиксировано -2: гора Поп Иван в первых заморозках (фото) В Карпатах - зимний пейзаж посреди осени (фото иллюстративное: Getty Images)
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Утром 23 сентября на высокогорье Карпат было морозно. Землю укрывал тонкий слой снега.

Подробнее о ситуации с погодой на высокогорье и прогнозе погоды на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на высокогорье Карпат утром 23 сентября

Пресс-служба горных спасателей Прикарпатья в Facebook сообщила, что по состоянию на 8 часов утра среды, 23 сентября 2026 года, на горе Поп Иван было облачно.

Наблюдался туман.

Ветер зафиксировали западный, со скоростью 3 метра в секунду.

Температура воздуха снизилась до -2°С.

В Карпатах уже зафиксировано -2: гора Поп Иван в первых заморозках (фото)Публикация спасателей о погодных условиях на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Украинцам показали также, как выглядела вершина горы в это время (в 8:10).

На опубликованном фото можно увидеть, что земля и растительность покрыты тонким слоем снега.

В Карпатах уже зафиксировано -2: гора Поп Иван в первых заморозках (фото)Ситуация на горе Поп Иван утром 23 сентября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 23 сентября ожидается облачной, с прояснениями.

Не исключаются умеренные дожди.

Ветер в целом - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем местами вероятны порывы 15-20 м/с.

Температуру воздуха днем прогнозируют:

  • по области +11...+16°С;
  • по городу Ивано-Франковск +13...+15°С;
  • на высокогорье +4...+9°С.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на дорогах 4-6 км", - предупредили синоптики.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Карпатах выпал первый в сентябре снег - что об этом рассказали специалисты.

Кроме того, мы объясняли, чего ждать от погоды в Украине сегодня и в ближайшие дни.

Читайте также, какой может быть погода в сентябре в целом.

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