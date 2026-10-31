Какой будет зима в Украине в этом году: интервью с климатологом Верой Балабух

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В этом году в Украине ожидают зиму на 1-2 градуса теплее нормы. Вместе с тем осадков может быть на 20-40% больше, но из-за частых плюсовых температур снег во многих регионах может быстро таять, создавая риск гололеда и ледяного дождя.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

– Какой будет в этом году зима в Украине?

– Такие прогнозы погоды делают мировые прогностические центры, потому что это сложные расчеты и требуют много ресурсов. Мы можем пользоваться ими, уточнять их в соответствии с тем, как развиваются процессы в Украине.

Эти климатические прогнозы показывают, насколько температура воздуха или количество осадков отличаются от климатической нормы, то есть от средних многолетних значений за 30-летние периоды.

Они отображают усредненную картину ожидаемых условий за месяц или сезон, характеризуя общие черты погоды, которые будут преобладать на протяжении этого периода.

Анализ расчетов мировых прогностических центров свидетельствует, что зима в Украине может быть теплее климатической нормы в среднем на 1-2 градуса. Есть расчеты, согласно которым температура воздуха может быть в пределах климатической нормы.

Но ни одна численная модель не прогнозирует среднюю за зиму температуру ниже нормы.

Такие тенденции характерны для всех зимних месяцев и обусловлены тем, что ожидается, что в течение зимы будет преобладать зональный перенос воздушных масс. Воздух будет поступать из Атлантики. Он будет теплее и более влажным, поэтому будет приносить влагу и тепло.

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Самые высокие средние температуры ожидаются в южных областях, на Закарпатье, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях, где средняя за зиму температура воздуха может быть положительной, в пределах от 0 до +2 градусов.

А самые низкие температуры вероятны на северо-востоке страны и в высокогорье Карпат, где в среднем за зиму может быть минус 3-4 градуса и ниже.

Это означает, что в течение зимы на этой территории будет преобладать такая среднесуточная температура воздуха. Не исключено, что могут быть и заливы арктического воздуха, но очень вероятно, что они будут кратковременными.

– Есть ли уже прогнозы по осадкам? Будет ли зима снежной?

– Расчеты показывают, что осадки могут быть в пределах нормы или даже выше ее на 20-40%, поскольку будет преобладать поступление теплого и влажного воздуха из Атлантики.

Но все будет зависеть от температуры воздуха. Если она будет положительной, то осадки будут преимущественно в виде дождя или мокрого снега, который быстро будет таять. При таких условиях маловероятно, что образуется устойчивый снежный покров.

Тот снег, который будет выпадать, быстро будет таять. А это – угроза гололеда, налипания мокрого снега. Также может быть ледяной дождь. Особенно в тех регионах, где температура будет колебаться в пределах нуля.

– Есть ли у нас значительная разница в зимней погоде между регионами?

– Украина – большая страна, у нас достаточно разнообразные погодные условия. На Закарпатье теплее всего и зимой преобладает плюсовая температура. Интересно, что она соответствует мартовской температуре в Харьковской области.

Для восточных областей Украины характерны более низкие температуры воздуха в холодный период года и меньшее количество осадков по сравнению с западными регионами.

Это обусловлено большей континентальностью климата и более частым влиянием антициклонов, при которых преобладает малооблачная погода со слабым ветром.

При таких условиях усиливается ночное радиационное выхолаживание земной поверхности и приземного слоя воздуха, что способствует значительному понижению температуры.

В результате, особенно при ясной погоде, наблюдаются значительные суточные колебания температуры воздуха – разница между ее максимальными и минимальными значениями в течение суток.

Для восточных областей характерна более низкая температура зимой (фото РБК-Украина)

Зато западные области Украины находятся под более сильным влиянием Атлантического океана, откуда поступают относительно теплые и влажные воздушные массы.

Более частое прохождение циклонов и атмосферных фронтов способствует преобладанию облачной погоды, увеличению количества осадков и повышению температуры воздуха в холодный период года.

Облачный покров ограничивает ночное радиационное выхолаживание земной поверхности, а усиленный атмосферный обмен уменьшает суточные колебания температуры.

Поэтому для западных областей в целом характерны более мягкие зимы, более высокая влажность воздуха и меньшая суточная амплитуда температуры по сравнению с восточными регионами, в частности с Харьковской областью.

Для южных областей Украины характерны более высокие температуры воздуха в холодный период года, что в значительной степени обусловлено влиянием Черного и Азовского морей. Вместе с тем близость морей способствует повышению влажности воздуха и влияет на ветровой режим прибрежных территорий.

Сочетание температуры, влажности воздуха и скорости ветра определяет не только фактические температурные условия, но и то, как человек ощущает холод. В частности, при одинаковой температуре воздуха сильный ветер усиливает теплопотери организма, вследствие чего ощущение холода может быть значительно сильнее.

Поэтому, несмотря на сравнительно мягкие зимы, в южных областях при ветреной погоде могут формироваться менее комфортные для человека биоклиматические условия, чем можно было бы ожидать только по показателям температуры воздуха.

– В прошлом году в Черновцах в январе температура поднялась до +15 градусов. Такие волны тепла станут характерными для Украины, или это единичная аномалия?

– +15 градусов в январе – это аномальное тепло, но не случайное явление. В условиях изменения климата зимы в Украине становятся теплее, чаще наблюдаются оттепели и периоды необычно высоких температур, особенно в январе. Растет количество волн тепла, их продолжительность и интенсивность.

Вместе с тем волн холода становится меньше, прежде всего длительных. Особенно это характерно для западных областей, куда поступают теплые атлантические воздушные массы.

Поэтому подобные потепления могут становиться более частыми, хотя это не означает, что каждой зимой температура обязательно будет повышаться до +15 градусов. Вместе с тем вероятность сильных морозов сохранится.

– То есть такая холодная зима, как была в 2026-м в Украине, больше не будет повторяться?

– Нет, такого утверждать нельзя. Несмотря на общее потепление климата, холодные зимы и сильные морозы в Украине и в дальнейшем возможны. Сезонные прогнозы показывают, насколько средняя температура зимы может отличаться от климатической нормы, но не позволяют предсказать все похолодания и потепления.

В течение последних лет мы преимущественно прогнозировали зимы на 1-2 градуса теплее нормы, и в целом эти прогнозы оправдывались. Однако прошлой зимой вторжения арктического воздуха в январе и феврале вызвали значительное похолодание.

В северных областях температура в отдельные периоды была на 4 градуса ниже нормы, тогда как на юге оставалась близкой к ней, а на Закарпатье – выше.

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Поэтому даже теплая по средним показателям зима может сопровождаться сильными морозами. Периоды аномального холода могут чередоваться с оттепелями, и в результате средняя температура за месяц или сезон будет близкой к норме. Точнее предсказать такие изменения погоды позволяют краткосрочные прогнозы на ближайшие пять суток.

– Говорят, в этом году будет сильный Эль-Ниньо. Это опосредованно через Европу повлияет на погоду в Украине?

– Эль-Ниньо – это крупномасштабное климатическое явление, связанное с аномальным потеплением поверхностных вод в тропической части Тихого океана. Оно влияет на общую циркуляцию атмосферы, изменяя перемещение воздушных масс, температурный режим и распределение осадков в разных регионах мира.

Сильнее всего это влияние проявляется в Тихоокеанском регионе. На погоду в Украине Эль-Ниньо может влиять опосредованно, однако прямой и устойчивой зависимости нет.

Для нас гораздо важнее процессы в Атлантике и Арктике, в частности Североатлантическое и Арктическое колебание, а также атмосферная циркуляция над Евразией.

Поэтому даже сильный Эль-Ниньо не дает оснований утверждать, что зима в Украине будет аномально теплой, холодной или снежной. Его влияние может проявляться через изменение атмосферной циркуляции над Европой, но конечный результат будет зависеть от взаимодействия многих факторов.

Для Украины это означает, что в течение одной зимы могут чередоваться периоды значительного потепления, сильных морозов и снегопадов. Следовательно, Эль-Ниньо нужно учитывать при составлении сезонных прогнозов, но делать выводы о характере будущей зимы только на основании этого явления было бы неправильно.

Все процессы, которые имеют разный масштаб, нужно исследовать. Выявление закономерностей между ними и погодой в Украине позволило бы создать "бесшовную" систему прогнозирования.

У нас есть климатические климатические прогнозы на 30 лет и даже до конца столетия, но нет на 2-3 недели, на год, на 5-10 лет, которые чрезвычайно нужны для планирования в различных отраслях экономики.

– То есть вы сейчас можете сказать, какой будет зима в Украине через 30 лет?

– Да, современные климатические модели позволяют оценить, какими могут быть зимы в Украине к середине и даже к концу столетия. Но это не обычные прогнозы погоды, а климатические проекции, которые учитывают разные сценарии будущего развития человечества, прежде всего объемы выбросов парниковых газов.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, именно деятельность человека является основной причиной современного глобального потепления. Ее вклад в повышение глобальной температуры составляет более 1 градуса, тогда как влияние естественных факторов сравнительно незначительно.

Например, по сценарию высоких выбросов парниковых газов RCP8.5 температура воздуха в Украине к середине столетия может повыситься еще на 1,5-2 градуса, а к концу – на 3-4 градуса по сравнению с современным климатическим периодом.

При таких условиях среднегодовая температура в Харьковской области может приблизиться к той, которая сегодня характерна для Крыма.

Однако это не означает, что зимы станут такими же, как в Крыму. Речь идет прежде всего об общем потеплении климата, тогда как сезонные особенности погоды и вероятность сильных морозов сохранятся.

– Это худший сценарий. А какой считаете самым реалистичным?

– К сожалению, современные тенденции изменения климата остаются тревожными. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти и достигает рекордных значений. Однако это еще не означает, что человечество обязательно будет двигаться по худшему сценарию RCP8.5. Будущее будет зависеть от того, насколько быстро удастся сократить выбросы парниковых газов.

Вместе с тем рост военных расходов, вооруженные конфликты и планы расширения добычи нефти и газа создают дополнительные препятствия для борьбы с изменением климата.

Мы уже наблюдаем последствия глобального потепления: экстремальную жару, сильные засухи, продолжительные ливни и масштабные наводнения. Такие явления становятся более опасными, а климатические риски растут.

Для Украины это означает, что мы должны готовиться не только к дальнейшему повышению температуры, но и к увеличению рисков опасных погодных явлений.

Поэтому уже сегодня необходимо совершенствовать системы раннего предупреждения и внедрять меры адаптации к изменению климата, чтобы уменьшить возможные человеческие и экономические потери.