Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение
Различные синоптические процессы могут как усиливать загрязнение воздуха, так и помогать "очищать" атмосферу. Особенно ощутимы такие процессы в городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью, подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.
Как на загрязнение воздуха влияет погода
Украинцам рассказали, что на накопление и распространение загрязнителей влияют различные синоптические процессы:
- состояние атмосферы;
- движение воздушных масс;
- атмосферное давление.
Именно они являются главным фактором, который определяет:
- рассеются ли выбросы городских предприятий и транспорта;
- будут ли они накапливаться в воздухе до опасных концентраций.
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Какие факторы способствуют накоплению загрязнителей
Среди факторов, способствующих накоплению загрязнителей в воздухе, упоминаются следующие:
- антициклоны - нисходящие потоки воздуха в центре антициклона прижимают загрязнение к земле;
- штиль - отсутствие ветра делает невозможным горизонтальный перенос вредных веществ;
- температурная инверсия - явление, когда теплый воздух располагается над холодным приземным слоем.
"Этот теплый слой действует как "крышка", которая блокирует вертикальное перемешивание воздуха и замыкает смог возле поверхности земли", - объяснили специалисты.
Еще один фактор - застойные туманы - когда капли воды в тумане растворяют токсичные газы (например, диоксид серы).
"Это приводит к образованию опасных кислотных аэрозолей и удерживает пыль в приземном слое", - добавили в областном центре по гидрометеорологии.
Какие факторы способствуют очищению воздуха
По данным экспертов, другие факторы - наоборот - способствуют очищению воздуха, то есть рассеиванию загрязнителей.
Речь идет, в частности, о циклонах и атмосферных фронтах, которые создают сильные восходящие потоки воздуха - они поднимают загрязнители в верхние слои атмосферы.
"Это разрушает приземные зоны высокой концентрации токсинов", - объяснили украинцам.
Другая "подгруппа" факторов - скорость и направление ветра.
В облцентре по гидрометеорологии уточнили, что ветер со скоростью более 4-5 м/с - уже переносит выбросы за пределы города.
Тем временем направление ветра - определяет, какие именно районы (подветренные) окажутся "под ударом шлейфа промышленных зон".
Кроме того, на качество воздуха влияют различные атмосферные осадки.
Так, интенсивный дождь или снег:
- буквально вымывают твердые частицы (PM2.5, PM10);
- абсорбируют газы из воздуха.
"Это - процесс естественной влажной очистки атмосферы", - сообщили специалисты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Кроме того, мы объясняли, угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы.
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