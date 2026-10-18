Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение

Различные синоптические процессы могут как усиливать загрязнение воздуха, так и помогать "очищать" атмосферу. Особенно ощутимы такие процессы в городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью , подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.

Как на загрязнение воздуха влияет погода

Украинцам рассказали, что на накопление и распространение загрязнителей влияют различные синоптические процессы:

состояние атмосферы;

движение воздушных масс;

атмосферное давление.

Именно они являются главным фактором, который определяет:

рассеются ли выбросы городских предприятий и транспорта;

будут ли они накапливаться в воздухе до опасных концентраций.

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Какие факторы способствуют накоплению загрязнителей

Среди факторов, способствующих накоплению загрязнителей в воздухе, упоминаются следующие:

антициклоны - нисходящие потоки воздуха в центре антициклона прижимают загрязнение к земле;

- нисходящие потоки воздуха в центре антициклона прижимают загрязнение к земле; штиль - отсутствие ветра делает невозможным горизонтальный перенос вредных веществ;

- отсутствие ветра делает невозможным горизонтальный перенос вредных веществ; температурная инверсия - явление, когда теплый воздух располагается над холодным приземным слоем.

"Этот теплый слой действует как "крышка", которая блокирует вертикальное перемешивание воздуха и замыкает смог возле поверхности земли", - объяснили специалисты.

Обычные условия рассеяния и температурная инверсия (инфографика: meteo.gov.ua)

Еще один фактор - застойные туманы - когда капли воды в тумане растворяют токсичные газы (например, диоксид серы).

"Это приводит к образованию опасных кислотных аэрозолей и удерживает пыль в приземном слое", - добавили в областном центре по гидрометеорологии.

Какие факторы способствуют очищению воздуха

По данным экспертов, другие факторы - наоборот - способствуют очищению воздуха, то есть рассеиванию загрязнителей.

Речь идет, в частности, о циклонах и атмосферных фронтах, которые создают сильные восходящие потоки воздуха - они поднимают загрязнители в верхние слои атмосферы.

"Это разрушает приземные зоны высокой концентрации токсинов", - объяснили украинцам.

Другая "подгруппа" факторов - скорость и направление ветра.

В облцентре по гидрометеорологии уточнили, что ветер со скоростью более 4-5 м/с - уже переносит выбросы за пределы города.

Тем временем направление ветра - определяет, какие именно районы (подветренные) окажутся "под ударом шлейфа промышленных зон".

Синоптические процессы могут влиять на качество воздуха по-разному (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, на качество воздуха влияют различные атмосферные осадки.

Так, интенсивный дождь или снег:

буквально вымывают твердые частицы (PM2.5, PM10);

абсорбируют газы из воздуха.

"Это - процесс естественной влажной очистки атмосферы", - сообщили специалисты.