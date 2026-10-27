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В Карпатах ударил мороз и выпал снег: ситуация в горах утром и советы ГСЧС (фото, видео)

10:22 27.10.2026 Вт
4 мин
aimg Ирина Костенко
В Карпатах ударил мороз и выпал снег: ситуация в горах утром и советы ГСЧС (фото, видео) Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Ночью 27 октября температура воздуха на высокогорье Карпат опустилась ощутимо ниже нуля. На вершинах насыпало снега, местами он продолжал идти даже утром.

Подробнее о ситуации с погодой в горах, советах спасателей и прогнозе в регионе на ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация в Карпатах утром 27 октября

Согласно данным горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 8 часов утра 27 октября 2026 года погода на горе Поп Иван была облачной.

Вершину укрывал плотный туман.

Ветер наблюдался северо-восточный, со скоростью 17 метров в секунду.

Температура воздуха в это время составляла -4°С.

"Выпало немного снега", - рассказали спасатели в своем Facebook и обнародовали соответствующее фото.

В Карпатах ударил мороз и выпал снег: ситуация в горах утром и советы ГСЧС (фото, видео)Ситуация на горе Пип Иван утром 27 октября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

О снеге в горах сообщают также местные паблики.

"Драгобрат засыпает снегом ! Зима все ближе", - сообщили в Telegram-канале "SNIH News".

Уточняется, что свежий снег "укрыл склоны, деревья и крыши построек".

"Особенно хорошо снежный покров виден на трассе возле СТК "Оаза". На курорте туманно, а температура опустилась ниже нуля", - говорится в сообщении.

Кадрами, на которых можно увидеть текущую ситуацию в горах, поделился и Telegram-канал "Драгобрат INSIDER".

Тем временем "Вся Закарпатская Правда" в Facebook сообщает, что в горах - "первое настоящее дыхание зимы", ведь "на Драгобрате начался снегопад".

"Пока низины Закарпатья еще наслаждаются осенними пейзажами, высокогорье Украинских Карпат уже встречает первые серьезные зимние сюрпризы", - рассказали авторы публикации.

О чем просят туристов в ГСЧС

Пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook подтвердила, что в горах наблюдается "ухудшение погодных условий".

Учитывая такую ситуацию, спасатели призывают туристов:

  • не отправляться в горы (до улучшения погодных условий);
  • не подвергать себя опасности;
  • следить за прогнозами погоды.

"Берегите себя и помните: горы не прощают легкомыслия", - подчеркнули в ГСЧС.

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К какой погоде в регионе готовиться позже

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода по области в течение 27 октября ожидается облачная, с прояснениями.

Сохраняется большая вероятность дождя.

Ветер предполагается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем температура воздуха будет такой:

  • по городу Ивано-Франковск +9...+11°С;
  • по Ивано-Франковской области +6...+11°С;
  • на высокогорье +1...+6°С (в то время как на ночь там прогнозировали от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла).

"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - уточнили специалисты.

Кроме того, синоптики поделились прогнозом погоды по Ивано-Франковской области на текущую неделю (27-30 октября).

Согласно ему, 28-30 октября - преимущественно без осадков.

Ночью и утром возможны туманы.

Температура воздуха на высокогорье:

  • ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;
  • днем - около +1...+6°С.

Напомним, ранее мы рассказывали про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.

Кроме того, мы объясняли, как погода влияет на качество воздуха в Украине (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).

Читайте также, когда вероятен первый снег в Европе (где его может выпасть до 35 см) и какой может быть нынешняя зима в целом.

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