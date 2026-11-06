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По Украине завтра будет идти снег и до -5 ночью, но еще будет потепление: прогноз синоптиков

16:58 06.11.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Костенко
По Украине завтра будет идти снег и до -5 ночью, но еще будет потепление: прогноз синоптиков Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в ближайшие дни будет "динамичной" - со снижением температуры, снегом и гололедицей на дорогах. Однако позже осадки прекратятся и придет потепление.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Правда ли, что после холодов придет потепление

– Пока что еще есть надежда, что немного еще будет и повышаться температура.

То есть колебания температуры еще будут наблюдаться.

Но в ближайшее время - с 7 по 9 ноября - синоптическая ситуация в Украине будет носить довольно-таки динамичный характер.

Что будет с осадками в Украине в ближайшие дни

– В ночь на субботу (7 ноября, - Ред.) на погоду большинства областей еще будет влиять холодный атмосферный фронт. Который поступил к нам с северо-запада.

В дальнейшем - уже после его прохождения - давление будет расти. То есть будет формироваться поле высокого атмосферного давления.

В ближайшую ночь в Украине (кроме запада), а завтра днем - в центральных, южных и восточных областях - этот атмосферный фронт обусловит небольшой снег, мокрый снег.

Возможен дождь с мокрым снегом. Кое-где - просто небольшой снежок, но достаточно локально.

На дорогах может быть гололедица, в ночные и утренние часы... Но надолго она не задержится.

В дневные часы осадки постепенно (даже в этих регионах) будут прекращаться. Будет повышаться атмосферное давление.

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И в воскресенье (8 ноября, - Ред.) и понедельник (9 ноября, - Ред.) уже преимущественно будет погода без осадков.

Ведь 8 ноября центр антициклона будет находиться над западными областями Украины. А 9 числа он переместится через Румынию и запад Черного моря на Крым, скажем так.

Именно он будет обуславливать преимущественно спокойный характер погоды и отсутствие осадков.

Чего ждать при этом от температуры воздуха

– За этим атмосферным фронтом, который сейчас проходит через нашу территорию, поступает холодная воздушная масса.

Поэтому температура воздуха будет снижаться. Но она также будет зависеть от облаков и прояснений.

Определенные колебания будут, но незначительные.

В ближайшие три ночи температура - от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза.

А днем - сдержанные такие 0...+7°C.

Но по крайней мере тепла - это уже хорошо, хотя бы в дневные часы.

По Украине завтра будет идти снег и до -5 ночью, но еще будет потепление: прогноз синоптиковОсобенности погоды в Украине 7-9 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли синоптическая ситуация в середине недели

– В дальнейшем, во вторник (10 ноября, - Ред.), там также преимущественно будет погода без осадков.

И температура воздуха будет оставаться практически такой же.

Хотя немного, определенная тенденция есть к повышению. Но незначительному. Ведь ветер - будет уже с юга.

Тогда ночью уже - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем +3...+8°C.

Крайний юг страны - снова до +12°C.

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11 ноября (в среду, - Ред.) - почти такой же температурный фон.

Даже немного теплее ночью - уже от 4 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Хотя 11 ноября, там еще может проходить малоактивный атмосферный фронт.

Ночью - в западных, Житомирской и Винницких областях. А днем - в Украине (кроме востока). Снова может быть мокрый снег и дождь.

Но за счет большей облачности видим, что ночь - не такая уже будет холодная.

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Вероятны ли порывы ветра во время прохождения фронтов

– Порывы у нас на завтра (7 ноября, - Ред.) есть местами. По южной части Украины.

15-18 метров в секунду, во время прохождения там атмосферного фронта.

Но в дальнейшем - все будет достаточно спокойно у нас.

Во время антициклона - вообще слабый ветер. С 8 по 10 число (в воскресенье, понедельник и вторник, - Ред.).

Разве что 11 ноября (в среду, - Ред.) может быть вновь северо-западное направление ветра. И умеренные скорости.

Но, опять же, пока что - без порывов.

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Как может измениться погода в Украине позже

– После 12 ноября (четверга, - Ред.) и, в принципе, до конца следующей недели... Время от времени будут снова осадки.

Но преимущественно в виде дождя.

Лишь 12 ноября в западных областях, а 13 ноября в Украине - будет преобладать погода без осадков.

И повысится температура... С 12 по 15 число (с четверга по воскресенье, - Ред.).

Ночью 0...+6°C. А днем - снова +4...+11°C.

То есть мы видим, что колебания еще есть. Но нет еще таких, стабильных зимних процессов.

Да, перешли уже в стадию глубокой осени. Но с определенной такой... разной динамикой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что температура в Карпатах упала до -9 градусов (какая ситуация была на высокогорье и что прогнозировали синоптики).

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.

Читайте также, какой может быть зима в Украине (по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух).

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