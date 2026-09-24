Температура упала уже до -3: сколько снега насыпало на горе Поп Иван (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

" Не переоценивайте собственные силы и не отправляйтесь в горы неподготовленными. При ухудшении погодных условий лучше отложить поход ", - подытожили в ГСЧС.

"Несмотря на осеннюю пору, в высокогорье уже зимние условия", - рассказали гражданам и опубликовали соответствующее видео (с вершины горы Поп Иван).

В 9:32 четверга пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области подтвердила , что на высокогорье - мороз.

Как в городе Ивано-Франковск, так и по области - местами вероятен небольшой дождь .

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 24 сентября ожидается облачной, с прояснениями.

Что можно было увидеть на горе Поп Иван утром 24 сентября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Исходя из опубликованного спасателями фото, видимость на высокогорье - была усложнена.

При этом температура воздуха опустилась до -3°С .

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 24 сентября 2026 года на горе Пип Иван было облачно .

Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С.

Кроме того, мы объясняли, какие области накрывает циклон 24 сентября и когда ненастье от Украины отступит.

Читайте также, какой может быть погода в сентябре в целом.