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Температура упала уже до -3: сколько снега насыпало на горе Поп Иван (фото, видео)

10:34 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Температура упала уже до -3: сколько снега насыпало на горе Поп Иван (фото, видео) Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Утром четверга, 24 сентября, погода на высокогорье Карпат напоминала по-настоящему зимнюю. Температура существенно упала, а землю укрыл небольшой слой снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Что происходило на высокогорье утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 24 сентября 2026 года на горе Пип Иван было облачно.

Ветер наблюдался западный, со скоростью 3 метра в секунду.

При этом температура воздуха опустилась до -3°С.

Температура упала уже до -3: сколько снега насыпало на горе Поп Иван (фото, видео)Публикация спасателей о синоптической ситуации на горе Поп Иван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Исходя из опубликованного спасателями фото, видимость на высокогорье - была усложнена.

На земле и сооружениях задержался небольшой слой снега.

Температура упала уже до -3: сколько снега насыпало на горе Поп Иван (фото, видео)Что можно было увидеть на горе Поп Иван утром 24 сентября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Чего ждать от погоды в регионе позже

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 24 сентября ожидается облачной, с прояснениями.

Как в городе Ивано-Франковск, так и по области - местами вероятен небольшой дождь.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем могут подниматься:

  • по области - до +13...+18°С;
  • по городу Ивано-Франковск - до +14...+16°С;
  • на высокогорье - до +4...+9°С.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на дорогах 4-6 км", - уточнили синоптики.

Что советуют туристам спасатели ГСЧС

В 9:32 четверга пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области подтвердила, что на высокогорье - мороз.

"Несмотря на осеннюю пору, в высокогорье уже зимние условия", - рассказали гражданам и опубликовали соответствующее видео (с вершины горы Поп Иван).

Туристов, планирующих путешествие в горы, спасатели призвали:

  • учитывать погодные условия;
  • тщательно готовиться к походу.

Так, гостям Карпат советуют обязательно:

  • проверять прогноз погоды перед выходом;
  • выбирать маршрут в соответствии со своими силами и опытом;
  • одеваться тепло;
  • брать с собой необходимое снаряжение.

"Не переоценивайте собственные силы и не отправляйтесь в горы неподготовленными. При ухудшении погодных условий лучше отложить поход", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С.

Кроме того, мы объясняли, какие области накрывает циклон 24 сентября и когда ненастье от Украины отступит.

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