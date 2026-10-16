Карпаты засыпало снегом: какая ситуация на высокогорье и что советуют в ГСЧС (фото)
Утром 16 октября температура воздуха на высокогорье Карпат упала ощутимо ниже нуля. Выпало немало снега.
Подробнее о ситуации с погодой в горах, советах спасателей и прогнозе на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что происходило на высокогорье Карпат утром
Пресс-служба горных спасателей Прикарпатья в Facebook сообщила, что по состоянию на 08:45 пятницы, 16 октября 2026 года, на горе Поп Иван наблюдалась облачная погода.
Видимость была ограниченной.
Ветер - северный, со скоростью 12 метров в секунду.
При этом температура воздуха составляла -5°С.
Исходя из опубликованного спасателями фото, на высокогорье Карпат выпал немалый слой снега. Его можно увидеть как на постройках, так и на земле.
О снеге в горах сообщали также местные паблики.
"В Карпатах выпал снег", - рассказали в Telegram-канале "Мій Івано-Франківськ" и обнародовали соответствующее фото.
Что рассказали о ситуации в горах в ГСЧС
В пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook рассказали, что уже помогли четырем людям, которые оказались "в сложных погодных условиях".
Отмечается, что в 2 часа ночи 16 октября горным спасателям поступило сообщение о группе туристов, находившихся между горами Брескул и Пожижевская.
"Из-за ухудшения погоды и обессиления одной из участниц, 2004 года рождения, группа нуждалась в помощи", - объяснили в ГСЧС.
Несмотря на отсутствие связи с туристами, их местонахождение удалось установить.
Горные спасатели из Ворохты:
- отправились на помощь;
- добрались до группы;
- сопроводили людей в учебно-спортивную базу "Заросляк".
В ГСЧС поделились также фото с места события.
На нем видно, что снега в горах выпало немало. И в тот момент он продолжал падать.
Что советуют туристам спасатели ГСЧС
При планировании путешествий в горы спасатели призывают учитывать погодные условия.
Ведь снег, низкая температура, сильный ветер и ограниченная видимость:
- усложняют передвижение;
- повышают риск переохлаждения;
- повышают риск потери ориентирования.
Учитывая такую ситуацию, туристам советуют:
- перед выходом - проверять прогноз погоды и актуальные предупреждения специалистов;
- выбирать маршрут в соответствии с подготовкой всех участников;
- иметь теплую и водонепроницаемую одежду, соответствующую обувь;
- брать с собой фонарик, запас еды и воды, заряженный телефон и павербанк;
- сообщать близким маршрут и ориентировочное время возвращения;
- при неблагоприятном прогнозе - отложить поход.
"Если погода ухудшилась уже на маршруте или кто-то из группы почувствовал упадок сил, своевременно прекратите восхождение и оцените возможность безопасного возвращения", - подчеркнули в ГСЧС.
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Какую погоду прогнозируют в регионе позже
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода по городу и области 16 октября ожидается облачной, с прояснениями.
Обещают умеренный дождь.
Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Днем температура воздуха будет такой:
- по городу Ивано-Франковск +10...+12°С;
- по Ивано-Франковской области +7...+12°С;
- на высокогорье +2...+7°С.
"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - подытожили специалисты.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть октябрь в Украине в целом и каким рекам будет не хватать воды до конца месяца (где уже объявили третий уровень опасности).
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