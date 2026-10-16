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Карпаты засыпало снегом: какая ситуация на высокогорье и что советуют в ГСЧС (фото)

10:52 16.10.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Карпаты засыпало снегом: какая ситуация на высокогорье и что советуют в ГСЧС (фото) Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Утром 16 октября температура воздуха на высокогорье Карпат упала ощутимо ниже нуля. Выпало немало снега.

Подробнее о ситуации с погодой в горах, советах спасателей и прогнозе на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что происходило на высокогорье Карпат утром

Пресс-служба горных спасателей Прикарпатья в Facebook сообщила, что по состоянию на 08:45 пятницы, 16 октября 2026 года, на горе Поп Иван наблюдалась облачная погода.

Видимость была ограниченной.

Ветер - северный, со скоростью 12 метров в секунду.

При этом температура воздуха составляла -5°С.

Исходя из опубликованного спасателями фото, на высокогорье Карпат выпал немалый слой снега. Его можно увидеть как на постройках, так и на земле.

Ситуация на горе Поп Иван с утра 16 октября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Ситуация на горе Поп Иван утром 16 октября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

О снеге в горах сообщали также местные паблики.

"В Карпатах выпал снег", - рассказали в Telegram-канале "Мій Івано-Франківськ" и обнародовали соответствующее фото.

Снег в Карпатах 16 октября 2026 года (фото: t.me/ivano_frankivsk1)
Снег в Карпатах 16 октября 2026 года (фото: t.me/ivano_frankivsk1)

Что рассказали о ситуации в горах в ГСЧС

В пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook рассказали, что уже помогли четырем людям, которые оказались "в сложных погодных условиях".

Отмечается, что в 2 часа ночи 16 октября горным спасателям поступило сообщение о группе туристов, находившихся между горами Брескул и Пожижевская.

"Из-за ухудшения погоды и обессиления одной из участниц, 2004 года рождения, группа нуждалась в помощи", - объяснили в ГСЧС.

Несмотря на отсутствие связи с туристами, их местонахождение удалось установить.

Горные спасатели из Ворохты:

  • отправились на помощь;
  • добрались до группы;
  • сопроводили людей в учебно-спортивную базу "Заросляк".

В ГСЧС поделились также фото с места события.

На нем видно, что снега в горах выпало немало. И в тот момент он продолжал падать.

Спасатели помогли группе туристов в горах (фото: facebook.com/dsns.if)
Спасатели помогли группе туристов в горах (фото: facebook.com/dsns.if)

Что советуют туристам спасатели ГСЧС

При планировании путешествий в горы спасатели призывают учитывать погодные условия.

Ведь снег, низкая температура, сильный ветер и ограниченная видимость:

  • усложняют передвижение;
  • повышают риск переохлаждения;
  • повышают риск потери ориентирования.

Учитывая такую ситуацию, туристам советуют:

  • перед выходом - проверять прогноз погоды и актуальные предупреждения специалистов;
  • выбирать маршрут в соответствии с подготовкой всех участников;
  • иметь теплую и водонепроницаемую одежду, соответствующую обувь;
  • брать с собой фонарик, запас еды и воды, заряженный телефон и павербанк;
  • сообщать близким маршрут и ориентировочное время возвращения;
  • при неблагоприятном прогнозе - отложить поход.

"Если погода ухудшилась уже на маршруте или кто-то из группы почувствовал упадок сил, своевременно прекратите восхождение и оцените возможность безопасного возвращения", - подчеркнули в ГСЧС.

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Какую погоду прогнозируют в регионе позже

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода по городу и области 16 октября ожидается облачной, с прояснениями.

Обещают умеренный дождь.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем температура воздуха будет такой:

  • по городу Ивано-Франковск +10...+12°С;
  • по Ивано-Франковской области +7...+12°С;
  • на высокогорье +2...+7°С.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - подытожили специалисты.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть октябрь в Украине в целом и каким рекам будет не хватать воды до конца месяца (где уже объявили третий уровень опасности).

Читайте также о загрязнении воздуха в Украине - какие примеси реально влияют на людей и чем они опасны для природы.

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