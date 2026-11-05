Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так

Что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина (коллаж РБК-Украина)

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Требование останавливать деятельность во время тревог или срочно строить собственные укрытия создало серьезные вызовы для предпринимателей. Правительство объявило о намерении пересмотреть эти нормы и отсрочить дедлайны для бизнеса.

Спасет ли бизнес перенос сроков, какими документами доказывать готовность укрытий и как во время тревог оплачивать работу сотрудников – в материале РБК-Украина.

Главное:

Новые сроки : ОВА будут собирать данные о выполнении требований до 4 марта, а уже по этим результатам правительство определит дальнейшие шаги.

: ОВА будут собирать данные о выполнении требований до 4 марта, а уже по этим результатам правительство определит дальнейшие шаги. Позиция бизнеса : бизнес-ассоциации призывают государство ввести компенсации и обеспечить убежища в общинах, а не перекладывать свои функции на предпринимателей.

: бизнес-ассоциации призывают государство ввести компенсации и обеспечить убежища в общинах, а не перекладывать свои функции на предпринимателей. Вызовы для сферы услуг : в бьюти-отрасли заявляют о риске закрытия из-за специфики услуг, а рестораны и гостиницы не имеют четких правил на случай отказа гостей идти в укрытие.

: в бьюти-отрасли заявляют о риске закрытия из-за специфики услуг, а рестораны и гостиницы не имеют четких правил на случай отказа гостей идти в укрытие. Дедлайн 4 декабря: юридически старый срок все еще действует, поэтому для получения отсрочки компаниям придется доказывать реальный старт работ документами.

Что меняет проект правительства

В начале сентября Кабинет министров принял постановление (№ 1092), которым обновил правила работы бизнеса во время воздушных тревог, в частности при "желтом" уровне опасности. Согласно этим нормам, бизнес может продолжать деятельность только при наличии защитных сооружений, временного или постоянного укрытия для персонала и посетителей.

Для выполнения новых требований чиновники предоставили бизнесу переходный период – до 4 декабря. Однако представители бизнес-сообщества заявили о невозможности выполнить нормы в установленный срок. Прежде всего, это касается малого бизнеса, который не имеет финансовой или технической возможности обустроить собственные укрытия.

Поэтому на прошлой неделе правительство признало необходимость пересмотра правил, чтобы не допустить приостановки экономической деятельности. Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал отсрочку требований и обновление подходов упомянутого постановления.

Правительство обновило правила работы бизнеса во время желтого уровня воздушной тревоги (фото Кабинет Министров Украины)

Согласно предложенным изменениям, до 4 марта 2027 года областные военные администрации будут осуществлять сбор данных о выполнении требований безопасности на местах. Только после этого правительство будет принимать дальнейшие решения.

В Союзе украинских предпринимателей (СУП) обратили внимание, что, согласно проекту правительства, предусматривается продление переходного периода до 4 апреля 2027 года для предприятий, которые документально подтвердили начало обустройства укрытия. Для тех, кто еще осуществляет строительство или реконструкцию защитных сооружений, время подготовки продлили до 4 июня.

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Кроме переноса дедлайнов, проект акта предусматривает дифференциацию требований к бизнесу. Критерии к укрытиям или безопасным пространствам будут зависеть от количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте.

Также предпринимателям разрешат пользоваться мобильными защитными конструкциями или укрытиями соседних зданий при условии достаточной вместимости. Однако заведение должно проинформировать людей о расположении такого убежища.

Спасает ли бизнес перенос дедлайнов

Предложенные изменения к постановлению дают бизнесу дополнительное время и учитывают значительную часть их предложений, однако все еще не снимают финансовой нагрузки. Попытки компаний массово выполнить первоначальные нормы постановления вызвали резкий спрос на защитные сооружения и рост цен.

Как отмечают в СУП, часть компаний столкнулась с очередями на изготовление и монтаж укрытий, сложными процедурами согласования и ограниченной доступностью защитных сооружений. Более того, стоимость отдельных мобильных укрытий выросла с 600-800 тысяч до 1,2-1,4 миллиона гривен.

Строительство мобильного укрытия в Украине (фото Getty Images)

Хотя в Союзе положительно оценивают готовность Минэкономики учитывать позицию бизнеса, в проекте все еще не урегулирован ряд вопросов. В частности, вопрос компенсации затрат, налоговых стимулов, упрощения установки мобильных укрытий на арендованных территориях и дифференциации требований для отдельных категорий предприятий.

Самая сложная ситуация в прифронтовых общинах, которые работают в условиях постоянных обстрелов, объясняет глава ОО "Национальная платформа малого и среднего бизнеса" Анна Стрикун в комментарии РБК-Украина. Если малый бизнес там будет вынужден постоянно останавливаться или вообще прекращать работу из-за отсутствия укрытий, это приведет к сокращению рабочих мест и потере поступлений в местные бюджеты.

"Если в общине нет доступного укрытия, если владелец арендованного помещения не имеет технической возможности его обустроить, а ближайшие защитные сооружения недоступны для посетителей, то даже дополнительные три месяца ничего не изменят", – указывает Анна Стрикун.

По словам главы Национальной платформы МСБ, государство должно не перекладывать на предпринимателей собственные функции, а ввести понятный и реалистичный механизм ответственности каждой стороны. Поэтому обязанность власти – обеспечить наличие и надлежащее состояние доступных укрытий в общинах.

Между тем обязанность бизнеса, добавляет она, заключается в оповещении о тревоге, проведении инструктажей для работников и размещении у входа информации с адресом ближайшего убежища. Посетитель же должен самостоятельно решать, заходить ли в заведение во время воздушной тревоги и спускаться ли в укрытие.

"Мы убеждены, что нельзя требовать от бизнеса того, что он физически не способен обеспечить. Наш принцип: государство должно создавать условия для безопасной работы бизнеса, а не ставить его перед выбором – закрыться или взять на себя функции государства", – подчеркивает Анна Стрикун.

Как на новые правила реагируют разные отрасли

Практическое выполнение новых правил безопасности вызвало неоднозначную реакцию среди представителей разных сфер бизнеса. Критично постановление восприняли в индустрии красоты, где большинство процессов остановить во время сигнала тревоги невозможно.

Как отметила в комментарии РБК-Украина основательница бизнес-школы The Concepts. Beauty&Medical Business School Наталия Гончаренко, выполнение этих требований является нереальным для отрасли. Большинство процедур невозможно прерывать, а значит, их нужно убирать из меню услуг, что может привести к закрытию десятков тысяч предприятий бьюти-сферы.

Тем временем в ресторанной сфере ключевыми проблемами остаются техническая неопределенность и юридическая ответственность за посетителей. Как отмечает эксперт ресторанного рынка Ольга Насонова в комментарии РБК-Украина, из-за отсутствия государственных критериев заведения вынуждены определять безопасные места самостоятельно.

Кроме того, по ее словам, заведения сейчас работают над системами дополнительного оповещения гостей об уровнях тревоги. Вместе с тем открытым остается вопрос ответственности за посетителей, которые отказываются покидать зал во время тревоги. Чтобы обезопасить себя от возможных претензий, есть предложения фиксировать такие отказы на видео или подписывать с гостями короткие соглашения.

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С похожими вызовами из-за большого количества гостей сталкивается и гостиничная индустрия. Как рассказал основатель и CEO Ribas Hotels Group Артур Лупашко, в сети положительно оценивают намерение правительства дифференцировать требования к вместимости укрытий и разрешить использование соседних убежищ, однако подчеркивают необходимость четких разъяснений от государства.

"Отдельные положения требуют нормативного и методического уточнения. В частности, речь идет о критериях определения "простейшего безопасного пространства", требованиях к мобильным укрытиям, методике расчета вместимости и порядке подтверждения доступа к укрытиям за пределами гостиницы", – отмечает Лупашко.

По его словам, в отелях сети уже определяют пространства в самих зданиях для пребывания гостей и работников во время "желтой" тревоги. Однако квалифицировать их однозначно как безопасные пока не могут, поскольку государство еще не установило четких критериев.

Отдельного урегулирования, указывает Лупашко, требует ситуация, когда гость отказывается перейти в укрытие. По его мнению, важно определить границы полномочий персонала, сохранив баланс между протоколами безопасности и конституционными правами человека.

Другие крупные игроки рынка уже также адаптируются к действующим требованиям. Как сообщил СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук в комментарии РБК-Украина, сейчас 12 кинотеатров уже обеспечены укрытиями или безопасными пространствами, а остальные находятся в процессе подготовки к новым требованиям.

"В кинотеатрах, где необходимые условия еще не обеспечены, во время желтого уровня воздушной тревоги сеансы проводиться не будут. Мы тщательно соблюдаем действующие нормативные требования, а безопасность гостей и команды остается нашим приоритетом", – отметил СЕО Multiplex.

Он добавил, что правила компенсации для клиентов остаются неизменными: в случае отмены показа гостям предоставляют промокоды на следующий визит. Если показ возобновить невозможно, зрителям компенсируют отмененный сеанс.

В свою очередь в компании "МакДоналдз" сохраняют уже действующие внутренние правила – заведения сети прекращают работу во время любого уровня тревоги. "Безопасность наших работников и клиентов всегда остается приоритетом компании. Мы соблюдаем установленные протоколы безопасности, которые пока остаются неизменными", – сообщили в пресс-службе сети РБК-Украина.

Юридические нюансы: чем доказывать начало работ и как оплачивать простой

Несмотря на предложенное продление сроков, на начало ноября изменения к постановлению № 1092 официально еще не приняты. Поэтому, объясняет юрист практики сопровождения бизнеса Juscutum Ольга Завьязун в комментарии РБК-Украина, формально для предприятий продолжает действовать первоначальный срок – 4 декабря 2026 года.

Вместе с тем, добавляет юрист, правительственный проект предусматривает отсрочку для тех предприятий, которые до 4 декабря документально засвидетельствуют начало обустройства укрытия или доступ к соседнему убежищу. Ключевым будет не сам факт наличия документа, а возможность доказать, что предприятие перешло от намерений к конкретным действиям, направленным на выполнение требований постановления.

Четкого перечня документов и порядка их проверки пока нет, поэтому один платеж или договор не гарантирует отсрочки. По словам Ольги Завьязун, доказательствами могут быть:

акт обследования и технические расчеты;

договор с подрядчиком или поставщиком вместе со сметой;

платежные документы;

переписка с арендодателем или балансодержателем;

внутренний приказ о начале работ и назначении ответственных лиц.

Кроме того, постановление не определяет специального органа для проверки бизнеса во время тревог и не устанавливает отдельных штрафов. По словам юриста, контроль будет осуществляться либо через уже имеющиеся механизмы, либо власть предложит новые: военные администрации будут осуществлять мониторинг, ГСЧС будет реагировать в сфере гражданской защиты, а Гоструда будет оценивать безопасность условий труда.

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Важным вопросом также является оплата труда сотрудников во время остановки работы. Если из-за тревоги работник продолжает выполнять обязанности из укрытия, это время оплачивается как обычное рабочее, указывает Завьязун. Если работа невозможна, работодателю следует оформить простой.

Сотрудники гипермаркета находятся в хранилище во время тревоги (фото Getty Images)

По общему правилу простой оплачивается в размере не менее двух третей оклада, но в случае опасности для жизни сохраняется средний заработок. Поэтому, как отмечает Ольга Завьязун, порядок учета и выплат во время тревог стоит заблаговременно закрепить во внутреннем акте предприятия и ознакомить с ним работников.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Когда бизнес обязан останавливать работу во время тревог?

– Формально по постановлению № 1092 с 4 декабря предприятия не могут продолжать деятельность, если не имеют собственного или соседнего укрытия либо безопасного пространства.

– Сколько стоит мобильное укрытие и почему возник дефицит?

– Из-за массового ажиотажа и ограниченного количества производителей стоимость отдельных модульных убежищ выросла с 600-800 тысяч до 1,2-1,4 млн гривен, а на изготовление образовались очереди.

– Какие проблемы все еще не решают изменения к постановлению?

– До сих пор не урегулированы компенсации затрат бизнеса, налоговые стимулы, правила монтажа сооружений на арендованной земле и нормативы для отдельных специфических категорий предприятий.

– Почему новые требования больнее всего бьют по прифронтовым зонам?

– Из-за нехватки доступных убежищ и постоянных тревог малый бизнес там будет вынужден полностью останавливаться, что грозит сокращением рабочих мест и падением поступлений в местные бюджеты.

– Как бизнесу юридически зафиксировать порядок выплат за время тревог?

– Правила учета отработанных часов и размер компенсаций за простой юристы советуют заблаговременно закрепить во внутреннем акте предприятия и ознакомить с ним команду под подпись.