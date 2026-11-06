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Зимовий настрій не лише в горах: де в Україні вже помітили перший сніг (фото, відео)

18:42 06.11.2026 Пт
5 хв
aimg Ірина Костенко
Зимовий настрій не лише в горах: де в Україні вже помітили перший сніг (фото, відео) Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Про похолодання, нічні морози і навіть сніг синоптики попередили українців заздалегідь. Користувачі у мережі вже починають ділитись першими кадрами сніжинок, хоча місцями вони більше схожі на дощ або град.

Докладніше про те, де саме люди помітили перші "зимові" опади, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Черкаська область

Мешканці Черкас повідомили, що 6 листопада у місті замість прогнозованого першого снігу пішов град.

Пізніше у Telegram-каналі "News Cherkassy" розповіли також, що у місті помітили "крижаний дощ".

Фото такого "дощу" зблизька опублікували також у Telegram-каналі "Твої Черкаси".

Зимовий настрій не лише в горах: де в Україні вже помітили перший сніг (фото, відео)Крижаний дощ у Черкасах (фото: t.me/tvoi_cherkasy)

"Перший сніг чи град? У Черкасах пішов дощ зі снігом", - розповіли "Типові Черкаси" у Facebook й опублікували відповідне відео.

Сумська область

Незвичні опади 6 листопада помітили також у місті Шостка Сумської області.

За даними "НА МЕЖІ", там "пройшов град".

"Листопад дивує погодою у нашому місті", - зауважили автори публікації у Facebook і додали відповідні кадри.

Зимовий настрій не лише в горах: де в Україні вже помітили перший сніг (фото, відео)

Зимовий настрій не лише в горах: де в Україні вже помітили перший сніг (фото, відео)Град, який падав у Шостці (фото: facebook.com/mezha.shostka)

Львівська область

Перший сніг помітили 6 листопада мешканці Стрийського району Львівської області.

"Така краса зараз у селі Тухля біля Славсько", - розповіли автори Telegram-каналу "Труха Львів".

Пролітали "білі мухи" і в інших локаціях у Карпатах.

Івано-Франківська область

Не оминув перший сніг також Татарів і Буковель.

Кадрами "зимових" опадів у листопаді поділились у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7".

Хмельницька область

Перший сніг помітили мешканці міста Кам'янець-Подільський у Хмельницькій області.

"У Кам'янці-Подільському пішов перший сніг. Містяни спостерігають мокрий сніг із дощем. Зима потроху нагадує про себе", - розповіли у "КОД Кам'янця-Подільського" у Facebook.

Перший сніг на високогір'ї Карпат

Про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу ми розповідали ще у вересні - тоді у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.

Вже 24 вересня погода на високогір'ї Карпат нагадувала по-справжньому зимову. Температура знизилась ще більше, а землю вкрив невеликий шар снігу.

У середині жовтня у Карпатах знову засніжило. Тоді температура повітря на горі Піп Іван становила -5°С.

27 жовтня сніг зустрів також і гірськолижний курорт Драгобрат, розташований у Рахівському районі Закарпатської області.

В ніч на 5 листопада температура повітря на високогір'ї Карпат впала ще більш відчутно - зранку спеціалісти зафіксували -9°С. Хоча снігу там (на той момент) вже майже не залишилось.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прогнозують синоптики до кінця наступного тижня та якою може бути погода в листопаді в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як змінює мікроклімат українських міст забруднення повітря та як погода впливає на якість повітря.

Читайте також, якою може бути зима в Україні (за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух).

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