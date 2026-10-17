Как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов: синоптики объяснили последствия
Жители городов не всегда задумываются, чем дышат каждый день. Тем временем различные примеси могут не только ухудшать качество воздуха, но и менять локальный микроклимат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью, подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.
Что влияет на качество воздуха в городе
Украинцам напомнили, что атмосферный воздух современного промышленного города - это сложная и динамичная система, состав которой существенно трансформируется под влиянием антропогенной деятельности (преднамеренной или случайной деятельности человека).
Сообщается, что наличие посторонних химических соединений и взвешенных частиц (аэрозолей):
- не только ухудшает качество окружающей среды;
- но и "корректирует" местные метеорологические процессы и микроклимат.
К основным факторам, которые обусловливают режим загрязнения атмосферы, относятся:
- техногенные (эмиссионные) параметры источников выбросов;
- топографические (ландшафтные) особенности территории;
- метеорологические условия
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Как загрязнители влияют на микроклимат
Эксперты сообщили, что в целом загрязняющие примеси в атмосфере:
- существенно изменяют микроклимат;
- формируют специфические погодные условия в городах.
Так может создаваться эффект "городского острова тепла" - когда аэрозоли вместе с парниковыми газами и высокой плотностью застройки удерживают инфракрасное излучение от поверхности земли.
"В результате температура в центре промышленного города может быть на 3-8°С выше, чем в близлежащей сельской местности", - объяснили украинцам.
Кроме того, может меняться режим осадков (поскольку частицы пыли, сульфатов и сажи действуют как искусственные ядра конденсации).
"Вокруг них собирается влага, которая приводит к более частым дождям, ливням и грозам непосредственно над городом или с подветренной стороны от него", - рассказали специалисты.
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Другое последствие - формирование смога, когда загрязнители угнетают испарение и удерживают влагу приземного слоя.
"В условиях высокой влажности возникает грязный туман, а при солнечной безветренной погоде - фотохимический смог", - напомнили в облцентре по гидрометеорологии.
Также в результате загрязнения может наблюдаться снижение прозрачности атмосферы.
"Высокий уровень запыленности уменьшает прямую солнечную инсоляцию на 10-20%, изменяя радиационный баланс поверхности", - объяснили украинцам.
Наконец еще одно следствие влияния примесей - трансформация ветрового режима.
Речь идет о ситуации, когда "температурные контрасты между загрязненным центром города и более чистым пригородом создают локальную циркуляцию воздуха".
Тогда возникают "городские бризы", которые "подтягивают воздух из окрестностей в центр".
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