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Как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов: синоптики объяснили последствия

09:24 17.10.2026 Сб
3 мин
aimg Ирина Костенко
Как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов: синоптики объяснили последствия Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Жители городов не всегда задумываются, чем дышат каждый день. Тем временем различные примеси могут не только ухудшать качество воздуха, но и менять локальный микроклимат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью, подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.

Что влияет на качество воздуха в городе

Украинцам напомнили, что атмосферный воздух современного промышленного города - это сложная и динамичная система, состав которой существенно трансформируется под влиянием антропогенной деятельности (преднамеренной или случайной деятельности человека).

Сообщается, что наличие посторонних химических соединений и взвешенных частиц (аэрозолей):

  • не только ухудшает качество окружающей среды;
  • но и "корректирует" местные метеорологические процессы и микроклимат.

К основным факторам, которые обусловливают режим загрязнения атмосферы, относятся:

  • техногенные (эмиссионные) параметры источников выбросов;
  • топографические (ландшафтные) особенности территории;
  • метеорологические условия

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Как загрязнители влияют на микроклимат

Эксперты сообщили, что в целом загрязняющие примеси в атмосфере:

  • существенно изменяют микроклимат;
  • формируют специфические погодные условия в городах.

Так может создаваться эффект "городского острова тепла" - когда аэрозоли вместе с парниковыми газами и высокой плотностью застройки удерживают инфракрасное излучение от поверхности земли.

"В результате температура в центре промышленного города может быть на 3-8°С выше, чем в близлежащей сельской местности", - объяснили украинцам.

Кроме того, может меняться режим осадков (поскольку частицы пыли, сульфатов и сажи действуют как искусственные ядра конденсации).

"Вокруг них собирается влага, которая приводит к более частым дождям, ливням и грозам непосредственно над городом или с подветренной стороны от него", - рассказали специалисты.

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Другое последствие - формирование смога, когда загрязнители угнетают испарение и удерживают влагу приземного слоя.

"В условиях высокой влажности возникает грязный туман, а при солнечной безветренной погоде - фотохимический смог", - напомнили в облцентре по гидрометеорологии.

Также в результате загрязнения может наблюдаться снижение прозрачности атмосферы.

"Высокий уровень запыленности уменьшает прямую солнечную инсоляцию на 10-20%, изменяя радиационный баланс поверхности", - объяснили украинцам.

Аэрозоли и газовые примеси могут влиять на микроклимат города (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Аэрозоли и газовые примеси могут влиять на микроклимат города (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Наконец еще одно следствие влияния примесей - трансформация ветрового режима.

Речь идет о ситуации, когда "температурные контрасты между загрязненным центром города и более чистым пригородом создают локальную циркуляцию воздуха".

Тогда возникают "городские бризы", которые "подтягивают воздух из окрестностей в центр".

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