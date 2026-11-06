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Самая худшая ситуация - в Киеве: Зеленский о ликвидации последствий российских атак

15:00 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Самая худшая ситуация - в Киеве: Зеленский о ликвидации последствий российских атак Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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В Украине продолжается ликвидация последствий ударов России. Самая худшая ситуация фиксируется в Киеве, где люди столкнулись с длительными отключениями света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Провел селектор по ситуации в регионах с ликвидацией последствий российских ударов и энергоснабжением. Самая худшая ситуация - в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные", - рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону, а также вражеским атакам на энергетику Украины.

Зеленский добавил, что заслушал доклады о ситуации в Днепре, Харькове, Одессе, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Сумской и Киевской областях.

"Отдельно проговорили с представителями энергетических компаний - как государственных, так и частных - о необходимости привлечь дополнительные бригады и ускорить восстановление", - сообщил президент.

Кроме того, был доклад премьер-министра Сергея Корецкого о запуске программы ежемесячных доплат всем привлеченным к восстановлению. Речь идет об энергетиках, коммунальщиках, железнодорожниках, работниках объектов водоподготовки и водоснабжения.

"Важно, что привлекаются определенные возможности ВСУ для восстановления энергосети и энергообъектов", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня в Киеве и Киевской области действуют более жесткие графики отключения электроэнергии.

В зависимости от района и конкретного адреса свет может отсутствовать от 12 до 16 часов в сутки. При этом днем длительность непрерывного электроснабжения сократилась до 2-2,5 часов.

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