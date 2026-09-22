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В Карпатах выпал первый снег в сентябре: что об этом говорят синоптики

13:14 22.09.2026 Вт
6 мин
aimg Ирина Костенко
В Карпатах выпал первый снег в сентябре: что об этом говорят синоптики На высокогорье Украинских Карпат выпал первый снег (фото: ГСЧС Франковщины)
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Утром 22 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала ниже нуля. Местами задержался снег, поэтому туристам советуют быть особенно осторожными.

Подробнее о ситуации с погодой на высокогорье и ниже в Карпатах, прогнозе на ближайшие дни и советы спасателей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что происходило на высокогорье Карпат утром

В пресс-службе горных спасателей Прикарпатья в Facebook сообщили, что по состоянию на 8 часов утра вторника, 22 сентября 2026 года, погода на горе Поп Иван наблюдалась облачная.

Ветер был западным, со скоростью 4 метра в секунду.

Температура воздуха опустилась до -1°C.

В Карпатах выпал первый снег в сентябре: что об этом говорят синоптикиПубликация спасателей насчет погодных условий на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Если внимательно рассмотреть опубликованное спасателями фото, можно увидеть, что на высокогорье Карпат даже задержался местами небольшой слой снега (как на зданиях, так и на земле).

В Карпатах выпал первый снег в сентябре: что об этом говорят синоптикиСитуация на горе Поп Иван утром 22 сентября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментарии для РБК-Украина директор Астрономической исследовательской станции Международного научного центра "Обсерватория" ("Белый Слон") Владимир Троянский уточнил, что "на Олл Скай камере - наблюдается не более 1 см снега, который тает".

Стоит отметить, что гора Поп Иван известна также как Поп Иван Черногорский (другое ее название - Черная Гора).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе двух областей:

  • Ивано-Франковской;
  • Закарпатской.

В пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области также сообщили, что "Черногора проснулась уже с привкусом зимы".

"Снег тонко укрыл вершины, припорошил качели возле высокогорного поста, лег возле часовни и на каменистых склонах", - рассказали украинцам.

Какая ситуация сложилась ниже в горах

О ситуации на метеорологической станции "Пожежевская" (с высотой метеоплощадки 1450 м), рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Атаманюк.

"На нашей метеостанции - зафиксирован только дождь... Он начался в 6 часов утра 21 сентября и практически длился вплоть до 22 числа. То усиливался, то уменьшалась его интенсивность... Переходила в слабый дождь. Закончился он в 17:30 на "Пожежевской", - поделилась эксперт.

Она заметила, что там даже зафиксировали опасное явление (по количеству осадков) - выпало 21,2 миллиметра дождя.

"22 сентября у нас снова начался дождь в 6 утра и продолжался до 7:40 по киевскому времени. Выпало всего 6,2 мм", - добавила синоптик.

В то же время, выше в горах, по ее словам, ситуация может отличаться.

"Теперь представим - 500 м выше (на горе Поп Иван, - Ред.). Осадки - практически те же, потому что станции находятся... практически где-то в районе 1,5 километра друг от друга. Но есть такое в метеорологии понятие, что на каждые 100 м понижается температура на 1°С", - сообщила Атаманюк.

Следовательно, если на метеостанции "Пожежевская" зафиксировано около 1,3°С или 1,9°С... то уже на Поп Иване - "будет минусовая температура".

"Поскольку все же Поп Иван находится на высоте более 2 тысяч метров. Его высота 2028 м", - констатировала представительница Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии.

Она объяснила, что именно поэтому осадки в виде дождя (зафиксированные на меньших высотах) на высокогорье - могут превращаться в "снежную крупу" или "замерзший дождь".

"Потому что снежинки, как правило, формируются при немного более низких температурах. Или же это может быть такой, дождь с мокрым снегом", - добавила специалист.

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Откуда в Карпаты пришло такое похолодание

Атаманюк рассказала, что в течение 21 сентября Ивано-Франковская область находилась фактически под влиянием холодного циклона.

"Соответственно, эти осадки - умеренные, а местами и значительные - зафиксировали практически все наши гидрологические посты. А их - 33 на территории области", - поделилась она.

Синоптик напомнила, что значительные дожди - это уже опасное явление (I уровня).

"Циклон был фактически над Баренцевым морем, то есть достаточно холодный циклон. И у нас 21 сентября происходило усиление ветра до 14 м/с, северо-западного направления", - добавила эксперт.

Позже, в ночь с 21 на 22 сентября, "на погоду в области все еще оказывал влияние атмосферный холодный фронт, но уже связанный с циклоном над Белоруссией".

"Произошло вторжение холодного арктического воздуха с северо-запада, что привело к снижению температурного режима", - объяснила Атаманюк.

Она отметила, что в Карпатах синоптики прогнозировали до 1-2 градусов тепла, следовательно "так оно и произошло".

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К какой погоде готовиться в области позже

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, на погоду Прикарпатья в ближайшие дни будет влиять тыловая часть циклона над странами Балтики.

Синоптическая ситуация в регионе в течение 22-24 сентября будет:

  • прохладной;
  • дождевой.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в среднем:

  • ночью +3...+8°С;
  • днем +11...+16°С.

В Карпатах выпал первый снег в сентябре: что об этом говорят синоптикиГрафик прогноза погоды по городу Ивано-Франковск (инфографика: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Между тем, на высокогорье Карпат столбики термометров в течение суток могут показывать, по данным синоптиков, около +1...+6°С.

"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на дорогах 4-6 км", - добавили специалисты в прогнозе на текущие сутки.

Что советуют гостям Карпат в ГСЧС

В пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области констатировали, что на вершине - "уже зимние температуры".

"Поэтому спасатели предостерегают туристов о том, что стоит учесть погодные условия при планировании восхождения", - говорится в другой публикации ГСЧС в Facebook.

Так, "зимняя красота" для путешественников означает и изменение условий на маршрутах.

"Скользкие камни, холод, влага, туман и внезапное ухудшение погоды могут сделать даже знакомый маршрут значительно сложнее", - напомнили в ГСЧС.

Учитывая синоптическую ситуацию на высокогорье Карпат, людям советуют обязательно позаботиться про:

  • теплую одежду;
  • водонепроницаемую обувь;
  • надлежащее снаряжение.

Кроме того, перед выходом в горы обязательно нужно проверять прогноз погоды.

"Берегите себя и не переоценивайте собственные силы", - подытожили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали, что погода в Украине стремительно ухудшается - надвигается существенное похолодание с дождями.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в сентябре в целом.

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