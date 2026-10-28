Какая будет погода в Украине в ноябре: в Укргидрометцентре предоставили предварительный прогноз
Синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.
Когда "традиционно" начинается пора предзимья
Украинцам напомнили, что ноябрь - переходный месяц от осени к зиме.
При этом пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5°C в сторону понижения:
- на северо-востоке страны и в Карпатах - в конце октября;
- по Украине в основном - в первой декаде ноября.
Средние температуры в течение ноября
Согласно короткой климатической характеристике от специалистов УкрГМЦ, средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет:
- по Украине (в среднем) - от 0°C до +4°C;
- на Закарпатье и юге страны - местами +5...+9°C.
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Абсолютные температурные минимумы
Абсолютный минимум температуры в ноябре составляет, по данным синоптиков, от 16,0 до 24,8 градуса мороза (в среднем по стране).
Еще более низкие значения - от 25,2 до 31,0 градусов мороза - случались:
- в северной части Украины;
- во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях;
- в горных районах.
Тем временем в Крыму и Одесской области - местами от 8,4 до 13,7 градусов мороза.
Абсолютные температурные максимумы
Абсолютный максимум температуры воздуха в течение последнего месяца осени в Украине:
- от 17,7 до 25,3 градусов тепла;
- в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму - от 25,5 до 29,7 градусов выше нуля.
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Сколько осадков бывает в конце осени
В УкрГМЦ рассказали, что среднее месячное количество осадков в течение ноября составляет:
- по Украине (в среднем) - 35-63 мм;
- в Карпатах, в горах Крыма и на Закарпатье - 70-108 мм;
- на высокогорье - даже до 135 мм;
- в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны - местами 29-34 мм.
Каким может быть ноябрь 2026 года
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в ноябре 2026 года.
Так, средняя месячная температура предусматривается на уровне +1...+7°C.
"Что близко к норме", - уточнили эксперты УкрГМЦ.
Средняя температура воздуха в ноябре 2026 года может быть близка к норме (инфографика: РБК-Украина)
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:
- 34-77 мм - по Украине;
- 77-100 мм - на высокогорье Карпат.
"Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Напомним, ранее мы рассказывали про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму в целом - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.
Кроме того, мы объясняли, когда вероятен снег в Европе и какой может быть зима в этой части мира.
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