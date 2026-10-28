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Какая будет погода в Украине в ноябре: в Укргидрометцентре предоставили предварительный прогноз

11:04 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Какая будет погода в Украине в ноябре: в Укргидрометцентре предоставили предварительный прогноз Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра.

Когда "традиционно" начинается пора предзимья

Украинцам напомнили, что ноябрь - переходный месяц от осени к зиме.

При этом пора предзимья начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5°C в сторону понижения:

  • на северо-востоке страны и в Карпатах - в конце октября;
  • по Украине в основном - в первой декаде ноября.

Средние температуры в течение ноября

Согласно короткой климатической характеристике от специалистов УкрГМЦ, средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет:

    • по Украине (в среднем) - от 0°C до +4°C;
    • на Закарпатье и юге страны - местами +5...+9°C.

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    Абсолютные температурные минимумы

    Абсолютный минимум температуры в ноябре составляет, по данным синоптиков, от 16,0 до 24,8 градуса мороза (в среднем по стране).

    Еще более низкие значения - от 25,2 до 31,0 градусов мороза - случались:

    • в северной части Украины;
    • во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях;
    • в горных районах.

    Тем временем в Крыму и Одесской области - местами от 8,4 до 13,7 градусов мороза.

    Абсолютные температурные максимумы

    Абсолютный максимум температуры воздуха в течение последнего месяца осени в Украине:

    • от 17,7 до 25,3 градусов тепла;
    • в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму - от 25,5 до 29,7 градусов выше нуля.

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    Сколько осадков бывает в конце осени

    В УкрГМЦ рассказали, что среднее месячное количество осадков в течение ноября составляет:

    • по Украине (в среднем) - 35-63 мм;
    • в Карпатах, в горах Крыма и на Закарпатье - 70-108 мм;
    • на высокогорье - даже до 135 мм;
    • в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны - местами 29-34 мм.

    Каким может быть ноябрь 2026 года

    В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в ноябре 2026 года.

    Так, средняя месячная температура предусматривается на уровне +1...+7°C.

    "Что близко к норме", - уточнили эксперты УкрГМЦ.

    Какая будет погода в Украине в ноябре: в Укргидрометцентре предоставили предварительный прогнозСредняя температура воздуха в ноябре 2026 года может быть близка к норме (инфографика: РБК-Украина)

    Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:

    • 34-77 мм - по Украине;
    • 77-100 мм - на высокогорье Карпат.

    "Что в пределах (80-120%) нормы", - подытожили в пресс-службе Укргидрометцентра.

    Напомним, ранее мы рассказывали про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму в целом - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.

    Кроме того, мы объясняли, когда вероятен снег в Европе и какой может быть зима в этой части мира.

    Читайте также, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

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