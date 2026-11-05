Температура в Карпатах упала до -9 градусов: ситуация на высокогорье и прогноз синоптиков
В ночь на 5 ноября температура воздуха на высокогорье Карпат упала ощутимо ниже нуля. Утром специалисты зафиксировали -9°С.
Подробнее о ситуации с погодой в горах и прогнозе для региона на ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на высокогорье Карпат утром 5 ноября
Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 9 часов утра 5 ноября 2026 года погода на горе Поп Иван была ясной.
Ветер наблюдался северный, со скоростью 4 метра в секунду.
При этом температура воздуха опустилась до -9°С.
Исходя из опубликованного фото, снега, который задерживался на вершинах Карпат раньше, сейчас почти не осталось.
Ситуация на горе Поп Иван утром 5 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Какую погоду в горах прогнозируют синоптики позже
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 5 ноября ожидается:
- с переменной облачностью;
- без осадков.
Температура воздуха днем четверга может быть такая:
- по городу Ивано-Франковск +6...+8°С;
- по Ивано-Франковской области +3...+8°С;
- на высокогорье - от -2°С (мороза) до +3°С (тепла).
"Медико-метеорологические условия - 1 типа. Видимость на автодорогах хорошая", - добавили специалисты.
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Синоптик Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Катерина Бабинюк объяснила, что в ближайшее время на синоптическую ситуацию на Прикарпатье будет влиять поле высокого давления.
"Поэтому до конца недели сохранится сухая и прохладная осенняя погода", - уточнила она.
Температура воздуха, по ее словам, ожидается:
- ночью - от -2°С до +3°С;
- днем - около +3...+8°С.
На высокогорье Карпат:
- ночью -1...-6°С (мороз);
- днем от -2°С до +3°С.
"На выходных (7-8 ноября, - Ред.) ночная температура будет несколько прохладнее - от 1 до 6 градусов мороза. На высокогорье - до -8°С", - подытожила представительница областного центра по гидрометеорологии.
Напомним, о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада мы рассказывали еще в сентябре - тогда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С.
Уже 24 сентября погода на высокогорье Карпат напоминала по-настоящему зимнюю. Температура снизилась еще больше, а землю укрыл небольшой слой снега.
В середине октября в Карпатах снова заснежило. Тогда температура воздуха на горе Поп Иван составила -5°С.
27 октября снег встретил также и горнолыжный курорт Драгобрат, расположенный в Раховском районе Закарпатской области.