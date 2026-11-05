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Температура в Карпатах упала до -9 градусов: ситуация на высокогорье и прогноз синоптиков

11:22 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Температура в Карпатах упала до -9 градусов: ситуация на высокогорье и прогноз синоптиков Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В ночь на 5 ноября температура воздуха на высокогорье Карпат упала ощутимо ниже нуля. Утром специалисты зафиксировали -9°С.

Подробнее о ситуации с погодой в горах и прогнозе для региона на ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на высокогорье Карпат утром 5 ноября

Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 9 часов утра 5 ноября 2026 года погода на горе Поп Иван была ясной.

Ветер наблюдался северный, со скоростью 4 метра в секунду.

При этом температура воздуха опустилась до -9°С.

Исходя из опубликованного фото, снега, который задерживался на вершинах Карпат раньше, сейчас почти не осталось.

Температура в Карпатах упала до -9 градусов: ситуация на высокогорье и прогноз синоптиковСитуация на горе Поп Иван утром 5 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Какую погоду в горах прогнозируют синоптики позже

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 5 ноября ожидается:

  • с переменной облачностью;
  • без осадков.

Температура воздуха днем четверга может быть такая:

  • по городу Ивано-Франковск +6...+8°С;
  • по Ивано-Франковской области +3...+8°С;
  • на высокогорье - от -2°С (мороза) до +3°С (тепла).

"Медико-метеорологические условия - 1 типа. Видимость на автодорогах хорошая", - добавили специалисты.

Читайте также: Прогноз на ближайшие дни: синоптики УкрГМЦ предупреждают о морозе и первом снеге

Синоптик Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Катерина Бабинюк объяснила, что в ближайшее время на синоптическую ситуацию на Прикарпатье будет влиять поле высокого давления.

"Поэтому до конца недели сохранится сухая и прохладная осенняя погода", - уточнила она.

Температура воздуха, по ее словам, ожидается:

  • ночью - от -2°С до +3°С;
  • днем - около +3...+8°С.

На высокогорье Карпат:

  • ночью -1...-6°С (мороз);
  • днем от -2°С до +3°С.

"На выходных (7-8 ноября, - Ред.) ночная температура будет несколько прохладнее - от 1 до 6 градусов мороза. На высокогорье - до -8°С", - подытожила представительница областного центра по гидрометеорологии.

Напомним, о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада мы рассказывали еще в сентябре - тогда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -2°С.

Уже 24 сентября погода на высокогорье Карпат напоминала по-настоящему зимнюю. Температура снизилась еще больше, а землю укрыл небольшой слой снега.

В середине октября в Карпатах снова заснежило. Тогда температура воздуха на горе Поп Иван составила -5°С.

27 октября снег встретил также и горнолыжный курорт Драгобрат, расположенный в Раховском районе Закарпатской области.

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