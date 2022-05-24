Зеленський виступив у Давосі, а міністри оборони понад 40 країн провели зустріч по Україні: новини за 23 травня

Міністри оборони понад 40 країн провели онлайн-зустріч по Україні, президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, на Донеччині через війну зупинила роботу "Артемсоль". Докладніше про те, що сталося у понеділок, 23 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський виступив у Давосі: головні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Виступ глави держави був присвячений ситуації в Україні через розв'язану Росією війну.

Докладніше про основні заяви Зеленського у Давосі - у матеріалі РБК-Україна.

"Рамштайн 2". Міністри оборони понад 40 країн провели онлайн-зустріч щодо України

Міністр оборони США Ллойд Остін провів засідання Контактної групи щодо України з міністрами оборони понад 40 країн. Зустріч відбулася віртуально 23 травня. На ній йшлося про військову підтримку України.

Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки у війні проти РФ.

Уряд Німеччини блокує поставки БМП Україні, - Bild

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем блокує постачання Україні бойових машин піхоти (БМП) Marder. Оборонний концерн Rheinmetall готовий надати до 100 таких бронемашин, але його заявка досі не розглянута. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Лицемірна гра уряду Шольца про нібито неможливість постачання в Україну бойових машин піхоти Marder виходить на новий виток", - йдеться в матеріалі видання.

У Путіна виступили проти обміну Медведчука на бійців "Азовсталі": це різні категорії

У Кремлі не розглядають можливості обміну затриманого в Україні нардепа Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, і він не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на "Азовсталі", там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань, тому це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни", - сказав він журналістам.

У Донецькій області через війну зупинила роботу "Артемсіль": запаси вивезли ще в квітні

Державне підприємство "Артемсіль" (Донецька область) через бойові дії зупинило роботу. Про це заявив виконувач обов'язків директора ДП "Артемсіль" Віктор Юрін.

Керівник підприємства додав, що всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще у квітні. На його думку, тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Змовився з Азаровим. Суд погодив арешт Януковича через Харківські угоди

Суд надав дозвіл на арешт колишнього президента Віктора Януковича, що поставив підпис під Харківськими угодами в 2010 році. Побіжного екс-гаранта звинуватили у держзраді.

21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, Янукович підписав від імені України так звані Харківські угоди між Україною та Російською Федерацією, якими продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України - АР Крим та м. Севастополі, замість підготовки до нього. виведення із території України.

Літо в Україні буде "скаженим". Нам прогнозують торнадо і засуху, а температура битиме рекорди

В Україні літо 2022 буде з такими ж погодними перепадами, як і нинішня зима. Очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Про це повідовив розповів керівник "Екологічної нації" Богдан Красавцев. Детальніше – в матеріалі Styler.