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Зеленський виступив у Давосі: головні заяви президента (оновлено)

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Понеділок 23 травня 2022 13:00
Зеленський виступив у Давосі: головні заяви президента (оновлено) Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Виступ глави держави був присвячений ситуації в Україні через розв'язану Росією війну.

Докладніше про основні заяви Зеленського у Давосі - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зеленський виступив в перший день роботи форуму в Давосі.

Основні заяви:

  • Груба сила не шукає нічого, окрім підкорення. І вона не дискутує, а вбиває, як це робить РФ в Україні.
  • Росія стала державою воєнних злочинів.
  • Історія пам'ятає багато моментів, коли історія змінювалася кардинально. Історичні повороти бували помітними і не дуже, але на них завжди доводилося реагувати. Зараз ми маємо велику колекцію реакцій (ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО), але чи достатньо їх? Потрібно змінювати підхід, створювати нові інструменти.
  • Ми зупинили російську армію і поступово відтискаємо окупантів з нашої землі, але чи довелося б нам це робити, якби ще минулого року нас послухали і запровадили санкції проти РФ.
  • Не чекайте рокових пострілів, захищайте одразу по максимуму свободу. Ось якими мають бути санкції - максимальними. І таких санкцій проті Росії досі немає.
  • Потрібно створити прецедент повного виходу бізнесу з російського ринку. Цінності повинні мати значення. Ми пропонуємо кожній компанії, яка виходить з РФ, продовжити діяльність в Україні.
  • Ми пропонуємо світу створити прецедент відновлення країни після війни. Я запрошую вас взяти участь у цій відбудові.
  • У людства має бути страховка від голоду і Україна готова надати майданчик для діяльності такої організації.
  • Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти РФ, якщо б ми отримали їх на 100% від нашої потреби, ще й одразу у лютому, то результатом цього були б десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна та зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають.
  • Щоб гарантувати мир і спокій, всі ми маємо діяти швидко і не боятись створювати нові прецеденти.
  • Війна може повторюватися, впевнений в цьому. Ми повинні зробити так, щоб люди і бізнес не боялися розвиватися в нашій державі. Наше завдання зробити найсучаснішу систему ППО, мати договір щодо безпеки з країнами, яким ми довіряємо і щоб будьякі шанси агресора на вторгення на майбутнє припинялися.

Нагадаємо, економічний форум у Давосі, що стартував учора, вперше за 35 років пройде без участі представників Росії. Загалом у заходах візьмуть участь понад 2,5 млн осіб, у тому числі майже 50 світових лідерів. Центральна тема - "Переломний момент історії: державна політика та бізнес-стратегії".

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Володимир Зеленський Давос
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