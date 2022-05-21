Маріуполь взяли під контроль кадирівці. Виїхати з міста немає можливості, - мерія

В Маріуполі проходить ротація - окупантів змінюють на військових Росгвардії та кадирівців, які збільшують кількість блокпостів в місті та навколо нього. Наразі виїхати з міста немає можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів. Колаборантів та представників так званої народної міліції "ДНР" змінюють на представників Росгвардії та кадирівців. Окрім того, окупанти встановлюють додаткові пункти контролю/блокпости на грунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль", - розповів він.

За його словами, це фактично означає, що від сьогодні будь-яка евакуація з міста стає неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин.

"Всі, хто повірив пропаганді та інформаційному вкиду окупантів збирався тимчасово повернутись в Маріуполь для вивозу особистих речей не робить цього. На зараз маєте пам’ятати - це дорога в один кінець", - додав він.