Уряд Німеччини блокує поставки БМП Україні, - Bild

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем блокує постачання Україні бойових машин піхоти (БМП) Marder. Оборонний концерн Rheinmetall готовий надати до 100 таких бронемашин, але його заявка досі не розглянута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Лицемірна гра уряду Шольца про нібито неможливість постачання в Україну бойових машин піхоти Marder виходить на новий виток", - йдеться в матеріалі видання.

Йдеться про відмову німецького уряду передати Україні 32 БМП Marder, які знаходяться в розпорядженні Міністерства оборони Німеччини. Бронемашини після незначного ремонту можна продовжити використовувати.

Цього разу видання з'ясувало, що Федеральна рада безпеки Німеччини більше як місяць блокує заявку концерну Rheinmetall на постачання Україні 100 БМП Marder, які знаходяться в розпорядженні виробника. Ці машини могли б бути приведені в бойову готовність протягом шести тижнів.

Як зазначає видання, якби німецька влада схвалила угоду між Rheinmetall і українським урядом, яка обговорювалася в березні, перші БМП могли б відправитися в Україну вже влітку.