Зеленский выступил в Давосе, а министры обороны более 40 стран провели встречу по Украине: новости за 23 мая

Министры обороны более 40 стран провели онлайн-встречу по Украине, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в Донецкой области из-за войны остановила работу "Артемсоль". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 23 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Зеленский выступил в Давосе: главные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Выступление главы государства было посвящено ситуации в Украине из-за развязанной Россией войны.

Подробнее об основных заявлениях Зеленского в Давосе - в материале РБК-Украина.

"Рамштайн 2". Министры обороны более 40 стран провели онлайн-встречу по Украине

Министр обороны США Ллойд Остин провел заседание Контактной группы по Украине с министрами обороны более 40 стран. Встреча состоялась 23 мая. На ней шла речь о военной поддержке Украины.

Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ.

Правительство Германии блокирует поставки БМП Украине, - Bild

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем блокирует поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) Marder. Оборонный концерн Rheinmetall готов предоставить до 100 таких бронемашин, но его заявка до сих пор не рассмотрена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", - говорится в материале издания.

У Путина выступили против обмена Медведчука на бойцов "Азовстали": это разные категории

В Кремле не рассматривают возможность обмена задержанного в Украине нардепа Виктора Медведчука на защитников Мариуполя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал он журналистам.

В Донецкой области из-за войны остановила работу "Артемсоль": запасы вывезли еще в апреле

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая область) из-за боевых действий остановило работу.

Исполняющий обязанности директора ГП "Артемсоль" Виктор Юрин сообщил, что все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. По его мнению, теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

Сговорился с Азаровым. Суд согласовал арест Януковича из-за Харьковских соглашений

Суд разрешил арест бывшего президента Виктора Януковича, который поставил подпись под Харьковскими соглашениями в 2010 году. Бегущего экс-гаранта обвинили в госизмене.

21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, Янукович подписал от имени Украины так называемые Харьковские соглашения между Украиной и Российской Федерацией, которыми продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины - АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу из территории Украины.

Лето в Украине будет "бешеным". Нам прогнозируют торнадо, засуху и температурные рекорды

В Украине лето 2022 будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима. Ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Об этом сообщил руководитель "Экологической нации" Богдан Красавцев. Подробности – в материале Styler.