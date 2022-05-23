Після ракетного удару по Десні під уламками виявили 87 тіл загиблих
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 23 травня, у Десні Чернігівської області закінчили розбирати уламки після ракетного удару російських окупантів. На місці трагедії виявили тіла 87 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на форумі в Давосі.
"Сьогодні ми закінчили роботи у Десні. На жаль, під уламками знайшли 87 жертв. 87 трупів, убитих життів", - заявив президент.
Нагадаємо, Росія вранці 17 травня завдала ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області.
Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 11, ще 14 осіб отримали поранення.
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