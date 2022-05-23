В Україні вперше винесли вирок російському окупанту

Солом'янський суд Києва оголосив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну за злочини проти України. Це перший подібний вирок з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грати" .

Суд не повірив свідченням Шишимаріна про те, що він не мав наміру вбити мешканця селища Чупахівка. Вина російського військового була цілком підтверджена в ході судового розгляду.

Київський суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством і засудив його до довічного терміну ув'язнення.

Що відомо про справу

За даними слідчих, 28 Лютого 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін вбив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

Неподалік від села Грінченкове колону розбили військовослужбовці ЗСУ. Вони знищили БМП і КАМАЗ. Близько 15 російських військових залишилися без транспорту і розділилися на кілька груп. В одній з них були Шишимарін.

Після чого група прийняла рішення повернуться в Чупахівку. По дорозі побачили автомобіль "Фольксваген Пасат" сірого кольору. Військові РФ обстріляли машину, пошкодивши кузов, лобове скло і переднє ліве колесо. Водій зміг вискочити, сховавшись біля узбіччя дороги, а військовослужбовці захопили його автомобіль. І вже на ньому з пробитими окупантами ж колесами загарбники заїхали в село.

У Чупахівці біля будинку 52 по вулиці Лебединського вони побачили місцевого жителя Олександра Шеліпова. Він був у цивільному одязі, без зброї і розмовляв по телефону.

Один з військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них ЗСУ. Той зробив кілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашнікова в голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Перша справа від початку вторгнення Росії

Зазначимо, що 18 травня Солом'янський суд Києва почав слухання у справі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна, що стало першою з початку вторгнення Росії в Україну кримінальною справою про військові злочини.