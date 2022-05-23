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Влучили в ціль з 20 км. ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї НАТО

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 15:00
Влучили в ціль з 20 км. ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї НАТО Фото: ЗСУ знищили командний пункт росіян з гаубиці НАТО (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Українські артилеристи влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу.

"Знищений військовий позашляховик із позначкою "Z" і кілька рашистів, що знаходилися поряд", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади було достатньо одного пострілу для влучного удару. Його українській військові здійснили із відстані понад 20 кілометрів, використавши для цього гаубицю зразка НАТО.

Як повідомлялося, у неділю, 22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг.

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