Донецька та Луганська області залишились без газу. Відновлення неможливе через обстріли
Через обстріли російських окупантів пошкоджено магістральний газогін. Через це довелося зупинити газопостачання Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.
"23 травня внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена", - йдеться в повідомленні.
Як пояснюють в компанії, наразі пошкоджену ділянку газопроводу вдалося локалізувати, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу неможливе через активні бойові дії.
"Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - додають в прес-службі.
Нагадаємо, 11 травня фахівці ОГТСУ зафіксували перекриття кранів у районі Новопсков на магістральному газогоні, що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.
Раніше жителів Краматорська та всієї Донецької області закликали підготуватися до можливого відключення газу та придбати електроплити.