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Донецька та Луганська області залишились без газу. Відновлення неможливе через обстріли

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 17:19
Донецька та Луганська області залишились без газу. Відновлення неможливе через обстріли Фото: Донецька та Луганська області залишилися без газу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріли російських окупантів пошкоджено магістральний газогін. Через це довелося зупинити газопостачання Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

"23 травня внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в компанії, наразі пошкоджену ділянку газопроводу вдалося локалізувати, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу неможливе через активні бойові дії.

"Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - додають в прес-службі.

Нагадаємо, 11 травня фахівці ОГТСУ зафіксували перекриття кранів у районі Новопсков на магістральному газогоні, що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.

Раніше жителів Краматорська та всієї Донецької області закликали підготуватися до можливого відключення газу та придбати електроплити.

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Луганськ Донбас Донецька область Газ
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