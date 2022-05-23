Донецька та Луганська області залишились без газу. Відновлення неможливе через обстріли

Через обстріли російських окупантів пошкоджено магістральний газогін. Через це довелося зупинити газопостачання Донецької та Луганської областей .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

"23 травня внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють в компанії, наразі пошкоджену ділянку газопроводу вдалося локалізувати, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу неможливе через активні бойові дії.

"Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами", - додають в прес-службі.