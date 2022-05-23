Кадирівці почали патрулювати Маріупольський район, - мерія

Мобільні патрулі російських окупантів, що складаються з кадировців, що недавно прибули до міста, інспектують Маріупольський район. Це стало продовженням нової системи пропуску в Маріуполі , введеної раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Під патруль підпадають перш за все грунтові дороги, що ведуть в об’їзд Мангуша та Нікольського в бік Бердянська та Запоріжжя", - розповів він.

Так, за даними місцевих, вчора вдень в районі с. Дем’янівка Мангуського району такий патруль затримав автівку з людьми, що рухались в бік Бердянська.

"Людей роздягли, знущались, вдавались до фізичного насилля. Але потім повернули в бік Маріуполя. При цьому у водія та пасажирів були довідки про фільтрацію, однак був відсутній пропуск", - розповів Андрющенко.