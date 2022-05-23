У Путіна виступили проти обміну Медведчука на бійців "Азовсталі": це різні категорії

У Кремлі не розглядають можливості обміну затриманого в Україні нардепа Віктора Медведчука на захисників Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

"Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, і він не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на "Азовсталі", там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань, тому це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни", - сказав він журналістам.

Раніше радник міністра МВС Віктор Андрусів заявив, що зараз ведуться активні переговори про обмін кума президента РФ Володимира Путіна на бійців із "Азовсталі". Саме тому затриманий Віктор Медведчук вирішив дати покази проти колишнього президента Петра Порошенка.

Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Він намагався втекти з країни. Майже через тиждень після арешту він попросив президентів України та Росії обміняти його на українських військових, але тоді російська сторона також відмовилася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.