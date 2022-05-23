Головний вузол в окупації. Донецька область може залишитися без газу
Через постійні обстріли найближчим часом може припинитися подача газу в населені пункти Донецької області. Жителів закликають бути готовими до цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.
За його словами, ситуація з постачанням газу дуже складна.
"Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований в Луганській області. Зараз цей вузол окупований росіянами, і подача газу через нього припинена. Резервний вузол був пошкоджений в квітні в результаті бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російської армії", - зазначив Кириленко
Він підкреслив, що кожен новий обстріл призводить до падіння тиску в мережах, і все це може найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання.
У такому випадку кожен споживач має:
- перекрити крани газопостачання перед кожним приладом;
- чекати від місцевої адміністрації інформації про відновлення поставок газу із зазначенням регламенту робіт;
- в жодному разі самостійно не втручатися в роботу газових мереж.
Нагадаємо, раніше жителів Краматорська з аналогічної причини просили закупитися електроплитками.
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