Головний вузол в окупації. Донецька область може залишитися без газу

Через постійні обстріли найближчим часом може припинитися подача газу в населені пункти Донецької області. Жителів закликають бути готовими до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

За його словами, ситуація з постачанням газу дуже складна.

"Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований в Луганській області. Зараз цей вузол окупований росіянами, і подача газу через нього припинена. Резервний вузол був пошкоджений в квітні в результаті бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російської армії", - зазначив Кириленко

Він підкреслив, що кожен новий обстріл призводить до падіння тиску в мережах, і все це може найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання.

У такому випадку кожен споживач має: