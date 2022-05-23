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Не припиняють спроби захопити Сєверодонецьк. ЗСУ відбили атаку росіян у селі Метелкіне

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Луганськ, Понеділок 23 травня 2022 17:59
Не припиняють спроби захопити Сєверодонецьк. ЗСУ відбили атаку росіян у селі Метелкіне Фото: ЗСУ відбили атаку росіян у селі Метелкіне (t.me/milinua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові відбили російську атаку у селищі Метелкіне Луганської області. Селище знаходиться у напрямку Сєвєродонецька, куди окупанти активно наступають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Зазнавши втрат, окупанти відступили. Бої продовжуються.

Крім того, за його словами, російські військові не припиняють спроб форсувати річку Сіверський Донець. Для цього вони шукають місця для переправи, а також накопичують у своїх тилових районах техніку понтонно-мостового парку.

"Бахмутський напрямок - там українські захисники відображають наступальні дії противника, який за підтримки авіації намагається прорвати оборону наших військ у районах наступних населених пунктів Тошківка, Камишеваха, Ніркове, Василівка, Нова Кам'янка та Миронівський. Зараз йдуть важкі бойові дії", - додав спікер.

Як повідомлялося, 22 травня противник атакував позиції українських військових в Олександрівці Луганської області, але безуспішно.

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