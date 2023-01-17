Оружие победы. Кто готов передать Украине танки Leopard 2 и когда начнутся поставки

Характеристики Leopard 2

Leopard 2 - это основной боевой танк немецкой армии, который также имеется на вооружении других стран НАТО и не только. Считается одной из лучших боевых машин в мире, обладает высокой надежностью и отличной огневой мощью. К однозначным преимуществам также относят еще и высокий показатель выживаемости экипажа.

Основные характеристики:

Боевая масса - от 50,5 до 63 тонн

Экипаж - 4 человека

Броня - комбинированная противоснарядная, навесная

Пушка - 120-мм Rheinmetall Rh-120

Боекомплект - 42 снаряда

Прицелы - лазерный EMES-15 с тепловизорным каналом, перископический PERI-R17, вспомогательный FERO-Z18

Пулеметы - два 7,62-мм MG3

Скорость по шоссе - до 72 км/ч

Запас хода по шоссе - до 550 км

Наиболее распространенной версией является Leopard 2A4. Данная модель имеет автоматическую систему пожаротушения, цифровую систему контроля над огнем и усовершенствованную башню с титан-вольфрамовой броней.

Зачем Украине танки Leopard 2

Танки западного образца нужны для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Без этого на некоторых направлениях попросту невозможно будет реализовать контрнаступательные действия. В том числе потому, что освобождение территорий требует высокой интенсивности боевых действий.

По мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, именно Leopard 2 выглядят наиболее оптимальными. Поскольку их много в Европе и относительно быстро можно наладить ремонт, обслуживание и снабжение боеприпасами.

"В нашем случае я не исключаю, что поставки начнутся с модели А4. Украине нужна наступательная техника именно этого типа. Потому что "Леопарды" себя показали за годы использования, это надежная и высокотехнологичная боевая машина. Но есть большое "но", и это позиция правительства Германии. Если Олаф Шольц (немецкий канцлер, - ред.) не поддержит, мы эти танки не получим ни от одной страны", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Немецкая проблема

Как и с другими типами вооружения, когда речь заходит о Leopard для Украины, немецкий канцлер не хочет брать ответственность на себя и передавать танки. В течение длительного времени позиция Шольца остается прежней - вопросы о поставках должны решать все те страны, на вооружении которых они есть.

На прошлой неделе на вопрос о том, готова ли Германия принять соответствующее решение, канцлер привел длинный список того, что Берлин уже предоставил в координации с союзниками. А также дал понять, что не будет спешить с "серьезными вещами, имеющими отношение к миру и войне".

"Мы всегда действуем в тесной консультации и тщательно взвешиваем каждый шаг. Большинство в Германии поддерживают спокойное, взвешенное и осторожное принятие решений его правительством", - добавил Олаф Шольц.

Как пишет Politico, решение Великобритании передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 стало настоящей головной болью для немецкого канцлера. Но по словам его пресс-секретаря, планы Лондона не изменят позицию правительства Германии. Источники издания также отмечают, что позиция Шольца сильно зависит от мнения президента США Джо Байдена.

Хотя и здесь, скорее всего, многое уже понятно. В частности, на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Вашингтон поддержит союзников в передаче Украине западных танков. И данный вопрос должен предметно обсуждаться на следующем заседании Консультативной группы в формате "Рамштайн", которое пройдет 20 января.

И не смотря на то, что Олаф Шольц раздражен давлением на свое правительство из-за танков Leopard 2, похоже, что окончательное решение - это вопрос ближайших дней.

За поставки ранее высказался его партнер по коалиции и вице-канцлер Роберт Хабек. По его словам, Берлин не должен допустить срыва в поставках и обязан разрешить другим странам передать танки.

Сегодня он уточнил, что новый министр обороны Борис Писториус первым делом займется темой Leopard 2. И это должно стать важным краткосрочным решением.

"Это будет первый вопрос, который он должен будет конкретно решить", - добавил Хабек.

Сколько Leopard 2 нужно Украине

Украина хочет собрать целую танковую бригаду из Leopard 2. То есть речь идет о порядка 100 единиц.

"Наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача - в рамках танковой коалиции собрать бригаду", - заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Фото: Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard 2 (Getty Images)

Как отмечают эксперты Международного института стратегических исследований (IISS), около 100 танков необходимо для одного крупного наступления. И решающую роль должны сыграть именно немецкие танки Leopard, поскольку они обладают гораздо большими возможностями, чем танки советской эпохи, которые есть у Украины.

Кто уже готов передать танки Украине

Польша

О готовности передать танковую роту из Leopard 2 заявила польская сторона. Но при одном условии - если поставки будут осуществляться в рамках международной коалиции. Конкретно Варшава говорит о 14 единицах.

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танках", - заявил польский президент Анджей Дуда.

По его словам, танковая рота - это символическая единица, но если другие партнеры присоединятся, то Украина получит бригадную боевую группу, которая будет иметь действительно большое значение.

Кроме того, польская сторона заняла проактивную позицию и заявила о готовности давить на западных партнеров с целью наращивания поставок.

Финляндия

Финский президент Саули Ниинисте тоже надеется на создание международной танковой коалиции. Но сразу уточнил, что его страна не может передать Украине большое количество Leopard 2, поскольку граничит с Россией и все еще не является членом НАТО.

В то же время министр обороны Микко Савола отметил, что ждет только решения Германии как страны-производителя. А также заявил о планах обсудить передачу танков 20 января на встрече в формате "Рамштайн".

Другие страны

Другие союзники публично не объявляли о планах поставить Украине танки Leopard 2. Но на сегодня речь идет о не менее пяти странах.

"Я знаю еще по крайней мере 3 страны (кроме Польши и Финляндии, - ред.), которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии. Поэтому есть уже 5 стран, которые готовы передавать, но ждут окончательного решения вопросов", - заявил на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что пять стран готовы передать Украины танки Leopard 2 (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вероятно, одной из этих стран может быть Испания, которая еще в 2021 году говорила о готовности передать танки, но тогда Берлин заблокировал ее инициативу. А позже в Мадриде передумали якобы из-за того, что они находятся "в абсолютно неблагоприятном состоянии".

Из потенциальных поставщиков по данному вопросу также высказалась Канада. Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что передача танков с баланса канадского Минобороны еще не обсуждалась с Украиной. Но готов рассмотреть любые запросы на вооружения.

Что касается самой Германии, то там дискуссии еще продолжаются. Оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что у него есть 22 танка Leopard 2, которые можно подготовить к отправке в Украину менее чем за год. Но немецкое правительство еще не заказало ремонт, а расходы на него могут составить миллионы евро. В то же время пока ничего не известно о возможных поставках из запасов Бундесвера.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), на вооружении стран НАТО есть около 2 300 Leopard 2, а еще 300 - хранятся на складах. Большая часть из них - в Европе, поэтому эти танки и рассматриваются как наиболее оптимальные для Украины.

Сколько займет обучение

Логично, что танки Leopard 2 могут появиться в Вооруженных силах Украины только после того, как украинские танкисты пройдут обучение. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что они способны овладеть западной техникой "очень и очень быстро".

"Что касается наших специалистов в Вооруженных силах, то я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения, то наши ребята овладеют этим за считанные недели. Потому что мы находимся в непростом положении", - говорил он.

Более предметно высказались эксперты из IISS. По их мнению, украинцам может потребоваться от трех до шести недель, чтобы достичь базового мастерства. Но настоящим испытанием станет то, успеет ли Украина подготовить план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией.

Таким образом, можно предположить, что Leopard 2 могут появиться на полях российско-украинской войны не ранее чем через два месяца после того, как союзники примут окончательное решение.

Когда будет решение по Leopard 2

Как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, решение о поставке танков Leopard 2 из Европы в Украину должно быть принято в течение нескольких недель. Его страна в январе возглавила Совет ЕС, и по его словам, поддержка украинской стороны остается в приоритете.

Он также уточнил, что ключевую роль в дебатах играет Германия, поскольку без ее разрешения танки не могут быть переданы ВСУ. По данным Bloomberg, официальный Берлин склоняется к положительному решению и объявит об этом уже на этой неделе. Причем ожидается, что оно будет принято еще до встречи союзников на авиабазе Рамштайн 20 января.

Издание пишет, что Олаф Шольц готов уступить и разрешит Польше и Финляндии начать поставки танков. А сегодня агентство Reuters вышло с материалом о том, что давление на канцлера усилилось в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. В частности, о танках для Украины на форуме говорили лидеры Польши и Литвы.

Вполне возможно, что Берлин даст "добро" в течение следующих нескольких часов. На завтра запланировано выступление Шольца в Давосе, и, скорее всего, ему не удастся уйти от темы Leopard 2 для Украины.

В сегодняшнем интервью для Bloomberg он в который раз заявил о том, что ведет переговоры, но любые анонсы должны быть согласованы с другими союзниками.

"Я всегда думаю об этой ситуации… Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не идем в одиночку", - ответил он на вопрос о тяжелых танках для Украины.