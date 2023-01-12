Британские танки для Украины не изменят позицию Шольца, она зависит от Байдена, - Politico

Стремление Великобритании поставлять танки Украине является "головной болью" для канцлера Германии Олафа Шольца. Однако его позциия сильно зависит от американского президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам пресс-секретаря Шольца, планы Лондона по поставкам Украине танков Challenger 2 не изменят позицию правительства Германии, которое до сих пор не решилось передать танки Leopard Киеву.

Два немецких источника отметили, что позиция канцлера ФРГ сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым Шольц тесно координировал свои действия, когда принимал решение о передаче Украине немецких БМП Marder.

Ранее немецкий канцлер подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США, заявив, что отправка танков Украине должна обсуждаться "вместе с друзьями и союзниками, и особенно с трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Тем не менее, издание отмечает, что поставки британской техники, усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая пойдет на этот шаг.