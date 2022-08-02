Іспанія передумала відправляти танки Leopard в Україну: в чому причина
Іспанія не буде відправляти в Україну німецькі танки Leopard, оскільки вони нібито "знаходяться в абсолютно несприятливому стані".
Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що Leopard, які багато років не використовувалися, неможливо відправляти в Україну, тому що вони знаходяться в абсолютно несприятливому стані", - сказала вона.
За словами Роблес, були проведені відповідні випробування, в ході яких з'ясувалося, що танки не можна використовувати.
"Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей", - стверджує міністр.
Нагадаємо, раніше Іспанія висловила готовність для переговорів про передачу Україні десяти бойових танків Leopard 2а4, що знаходяться на озброєнні армії.
Що відомо про німецькі танки Leopard-читайте у матеріалі РБК-Україна.