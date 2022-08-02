Іспанія передумала відправляти танки Leopard в Україну: в чому причина

Іспанія не буде відправляти в Україну німецькі танки Leopard, оскільки вони нібито "знаходяться в абсолютно несприятливому стані".

Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що Leopard , які багато років не використовувалися, неможливо відправляти в Україну , тому що вони знаходяться в абсолютно несприятливому стані", - сказала вона.

За словами Роблес , були проведені відповідні випробування, в ході яких з'ясувалося, що танки не можна використовувати.