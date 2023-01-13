Шольц заявил, что Германия будет тщательно взвешивать каждый шаг при поставке оружия

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательно взвешивать каждый шаг, решая, отправлять ли в Украину боевые танки.

Как отмечает издание, Шольц подчеркнул, что он собирается консультироваться со своими союзниками относительно дальнейших поставок оружия в Украину, несмотря на растущее давление относительно одобрения боевых танков немецкого производства для Киева.

"После вторжения России Германия оказала Украине значительную военную помощь, включая гаубицы, самоходные зенитные установки Gepard и первую из четырех зенитно-ракетных систем IRIS-T. На прошлой неделе она объявила, что пришлет 40 бронетранспортеров Marder - шаг, который состоялся вместе с аналогичными шагами США и Франции, а также ракетную батареу ПВО Patriot", - пишет Sky News.

Критики осторожного поведения немецкого канцлера, даже из правящей коалиции Бундестага, продолжают настаивать на быстрой поставке тяжелых боевых танков Leopard 2. Однако, как отмечает издание, Шольц раздражен тем, что дискуссию относительно танков в Германии используют для нападок на его правительство. Он осторожно относится к такому давлению, настаивая на том, что Германия не пойдет на такие поставки самостоятельно, указывая на необходимость гарантировать, что НАТО не станет стороной войны с Россией.

"Также есть давление из-за границы: президент Польши заявил в среду, 11 января, что его страна хочет отправить в Украину роту танков Leopard - 14 единиц, но этот шаг возможен лишь как элемент большой международной коалиции танковой помощи. Варшаве также понадобится разрешение Германии на отправку автомобилей германского производства. В четверг, 12 января, вице-канцлер Германии Роберт Габек, не являющийся членом партии Шольца, заявил, что их страна не должна препятствовать, если другие страны примут решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - отмечает издания.

На вопрос, готова ли Германия сейчас поставить Украине танки Leopard 2, Шольц ответил длинным списком того, что Германия предоставила в координации с союзниками, и сказал, что Берлин сохранит свою "лидирующую позицию" как один из главных сторонников Киева. При этом канцлер дал понять, что не намерен спешить с серьезными вещами, имеющими отношение к миру и войне, к безопасности Германии и Европы.

"Мы всегда действуем в тесной консультации и тщательно взвешиваем каждый шаг. Большинство в Германии поддерживают спокойное, взвешенное и осторожное принятие решений его правительством", - констатировал Шольц.