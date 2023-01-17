Польша намерена передать Украине около 14 танков Leopard, - Дуда

Недавно Польша объявила о намерении передать Украину Leopard. И речь идет об около 14 таких танках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танках", - заявил Дуда.

Также польский президент выразил надежду, что украинские партнеры также предоставят Украине Leopard.

"Президент Владимир Зеленский много раз просил меня о поддержке. Он сказал, что им нужны танки. Мы передали более 260 наших старых танков. У нас они были еще со времен Советского Союза. Мы решили передать эту технику, которая является острой необходимостью. Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", - отметил Дуда.

Напомним, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2, но в рамках международной коалиции.

Добавим, по словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, его страна ожидает скорого согласия насчет поставок танков Leopard в Украину со стороны Германии.

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